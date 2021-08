Kornecka nie ustaje w krytykowaniu Polskiego Ładu. Podała przykład cen u fryzjera

Anna Kornecka to główna bohaterka wydarzeń ubiegłego tygodnia w polskiej polityce. Jeszcze jako wiceminister w TVN24 skrytykowała podatkowe propozycje zawarte w Polskim Ładzie. Dzień później, premier Mateusz Morawiecki odwołał ją ze stanowiska w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, którym kieruje wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin.

Według rządowej narracji Kornecka straciła stanowisko, ponieważ efekty jej pracy nad ustawami były niezadowalające. Tymczasem przedstawiciele jej partii (Porozumienie) i ona sama deklarują, że dymisja miała związek wyłącznie z krytyką Polskiego Ładu. Zaraz po odwołaniu Korneckiej zwołano Zarząd Krajowy Porozumienia, który postawił PiS ultimatum w sprawie dalszej współpracy w Zjednoczonej Prawicy. Partia Gowina grozi wyjściem z koalicji, jeżeli PiS nie spełni jej trzech postulatów (dwa dotyczą Polskiego Ładu i podatków, trzeci – „Lex TVN”).

Co ważne, tuż po dymisji Kornecka dostała nowe stanowisko, została pełnomocniczką Jarosława Gowina. Jak sama twierdziła, dzięki temu będzie mogła kontynuować projekty, które prowadziła w Ministerstwie Rozwoju. W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” który ukazał się na Forsal.pl w niedzielę 8 sierpnia, Kornecka ponownie skrytykowała podatkowe propozycje zawarte w Polskim Ładzie i stojące za nimi wyliczenia.

– W przypadku Polskiego Ładu mówimy o zyskach rzędu 50-100 zł miesięcznie. Natomiast straty u tych osób, które będą musiały dopłacić – a ich jest sporo, bo to nie są tylko przedsiębiorcy, ale pracownicy zarabiający po kilka i kilkanaście tysięcy złotych – wynoszą od 1,2 tys. zł miesięcznie w górę. Tak więc dysproporcja zysków i strat jest bardzo duża – przekonywała Anna Kornecka.

Jednocześnie polityk Porozumienia przestrzegała przed innymi efektami wprowadzenia reformy podatkowej. Dowodziła, że skoro zwiększą się koszty działalności w Polsce, to przełoży się to na podwyższenie cen różnych produktów czy usług. – I w konsekwencji ci, którzy zyskają na Polskim Ładzie te 50-100 zł miesięcznie, o tyle więcej będą musieli zapłacić za różne usługi. Jeśli mamy fryzjerkę, która zarabiając jedynie 3 tys. zł, już będzie stratna na Polskim Ładzie, to ona nie zażąda już 50 zł za strzyżenie, lecz 70 zł – powiedziała.

