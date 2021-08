List amerykańskich senatorów do Andrzeja Dudy. Jest odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP

W drugiej połowie lipca grupa 12 amerykańskich senatorów wysłała do Andrzeja Dudy list. Demokraci i republikanie zaapelowali do prezydenta o zawetowanie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. „Zdecydowanie uważamy, że to prawo znacznie zwiększyłoby istniejące trudności, które uniemożliwiają ofiarom i ich rodzinom ubieganie się o zwrot i rekompensatę za mienie bezprawnie zabrane im przez nazistowskie Niemcy i komunistyczny rząd Polski” – napisali w dokumencie.

„Mocno wierzymy w to, że partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi i Polską jest najsilniejsze wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni w naszym zobowiązaniu na rzecz wolności i sprawiedliwości dla ofiar zbrodni popełnionych przez nazistów i komunistów” – czytamy w dalszej części listu.

Kancelaria Prezydenta RP odpowiada na list amerykańskich senatorów

W poniedziałek 9 sierpnia do grupy amerykańskich senatorów została skierowana odpowiedź. Pod dokumentem podpisał się Jakub Kumoch – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Dziękując za otrzymany list, Jakub Kumoch zaznaczył, że ostateczny kształt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego jest stanowiony w procesie parlamentarnym, a po jego zakończeniu prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję.

Na zakończenie Jakub Kumoch poinformował, czym będzie kierował się Andrzej Duda podczas rozpatrywania decyzji w sprawie nowelizacji. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP stwierdził, że „możliwe podpisanie” przez głowę państwa nowelizacji będzie motywowane przez „najwyższy interes Polski i jej obywateli”.

