Sikorski do Weissa o reparacjach: Rząd powinien wystawić weksel i niech Izrael ściąga go w Berlinie​

Były ambasador Izraela w Polsce, prof. Szewach Weiss w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przyznał, że „ Polsce należą się reparacje ze strony niemieckiej, bo [Niemcy] zburzyli Polskę ”. Jednocześnie jednak podkreślał, że należy w końcu załatwić „sprawę reprywatyzacji”, przywołując przykłady tysięcy Żydów, którzy wyjechali z Polski już po wojnie. Odnosił się w tym miejscu do nowelizacji KPA, którą po poprawkach Senatu ma zająć się Sejm.

Weiss mówił m.in. o pogromie kieleckim z 1946 roku. – Moja rodzina uciekła z Polski właśnie wtedy. Wtedy w jednym roku z Polski uciekło 100 tysięcy Żydów i musieli zostawić swoje mienie. Trudności w odzyskaniu tego mienia są ogromne, ponieważ na ziemiach polskich żyło najwięcej Żydów, tutaj najwięcej ich zginęło i również pozostawili tutaj najwięcej mienia. Nie wolno stworzyć nowej krzywdy na podstawie starej krzywdy – mówił Weiss. – Oczywiście nie można teraz zapukać do takich drzwi i wypędzić stamtąd jakiejś polskiej rodziny, nigdy bym na to nie pozwolił – dodał.

Weiss podkreślił, że „są różne możliwości zadośćuczynienia Żydom przez Polskę”. – Nigdy nie uzyska się prawdziwej sumy, to jest niemożliwe, ponieważ Polska straciła bardzo dużo i nie może tyle zapłacić. By odbudować się z gruzów, potrzebne były ogromne wysiłki. Potrzebna jest tutaj miła i ludzka atmosfera, to bardzo ważne. Ale ten problem trzeba w końcu załatwić – podkreślał Weiss.

Sikorski: To się ponoć nazywa cesja wierzytelności

Do rozmowy z Weissem na Twitterze odniósł się były szef MSZ, a obecnie europoseł Radosław Sikorski.

„J eśli Szewach Weiss, którego skądinąd szanuję i lubię, uważa, że za mienie zamordowanych przez Niemcy polskich Żydów komuś należą się odszkodowania, a jednocześnie Polsce reparacje od Niemiec, to rząd powinien wystawić weksel i niech Izrael ściągnie sobie bezpośrednio w Berlinie ” – napisał Sikorski na Twitterze. „To się ponoć nazywa cesja wierzytelności” – dodał.

