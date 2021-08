Donald Tusk: Ten rząd kukieł będzie się trzymał władzy pazurami do ostatniego dnia

Donald Tusk wystąpienie przed politykami Platformy Obywatelskiej rozpoczął od podsumowania ostatnich pięciu tygodni od jego powrotu. – Wróciła nadzieja, ale ten miesiąc miodowy mija. To, co przed nami, to nie tylko euforia naszych sympatyków i niepokój naszych oponentów. Przed nami tygodnie i miesiące coraz cięższej pracy. Wyzwania będą większe, a nie mniejsze – mówił Donald Tusk do przedstawicieli Rady Krajowej PO. – To nie koniec, a początek tej wielkiej gry – powiedział.

Jak dowodził, ostatnie tygodnie to dowód na to, że „można zmusić władzę do ustępstw, pokazać elementarną skuteczność”. Jako przykład wskazał Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. – Dziś PiS wycofuje się okrakiem ze swojego złego projektu – przekonywał. – Wystarczyło powiedzieć wyraźnie, że na polskich ulicach dzieje się coś niepokojącego: pojawiły się zielone ludziki, a po kilku dniach minister Mariusz Błaszczak przejrzeli na oczy i zaczęli o tym mówić – wyliczał.

Tusk: To okrutny symbol tej władzy

Nowy przewodniczący PO apelował do władzy o przygotowanie planu wyjścia z kryzysu i uniknięcia lockdownu. – Popalenie punktu szczepień to nie tylko dramat konkretnych ludzi w konkretnym miejscu. To okrutny symbol tej władzy, jej bezsilności i chaosu. Braku zdolności do rządzenia, rozładowywania agresji i konfliktu – mówił o sytuacji z Zamościa. Jako „odpowiedź PiS na pandemię” , drożyznę i słabość akcji szczepień wskazał m.in. ustawę „lex TVN” , którą jutro zajmie się Sejm. – Jedno, co potrafią, to zakneblować wolne media i dać podwyżki sobie i swojej władzy – wskazał.

– Nie mam wątpliwości, że ta władza, ten rząd kukieł, oni wszyscy będą trzymali się władzy pazurami do ostatniego dnia – mówił Donald Tusk, przywołując wydarzenia z Lubina, gdzie trwają protesty przeciwko działaniom policji po śmierci 34-latka. – Gdyby mieli odrobinę godności, odeszliby już teraz. Ten rząd nadaje się tylko do jednego: do dymisji. My do tego prędzej czy później doprowadzimy – zakończył.