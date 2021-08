Jarosław Gowin zdymisjonowany! Decyzję premiera ogłosił Piotr Müller

Jarosław Gowin to lider Porozumienia – partii, która obok Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski od ostatnich wyborów parlamentarnych tworzyła Zjednoczoną Prawicę. Ostatnio tarcia w koalicji rządzącej, a konkretnie między Porozumieniem a PiS-em, wywołały niektóre zapisy dotyczące Polskiego Ładu oraz projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Jarosław Gowin jasno określił warunki, które muszą zostać spełnione, aby Porozumienie pozostało w strukturach koalicji rządzącej. – Warunkiem dalszej obecności Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy i w rządzie jest wycofanie się z planu drastycznego podwyższenia podatków dla mikro-, małych i średnich firm, przyjęcie nowych zasad finansowania samorządów, by uchronić je przed głębokim kryzysem finansowym, oraz korekta tzw. lex TVN – powiedział minister rozwoju.

Konferencja Piotra Müller. Jarosław Gowin zdymisjonowany!

Jak się okazało, tych warunków PiS nie zamierza spełniać. We wtorek o godz. 18:00 Piotr Müller ogłosił przełomową decyzję. – Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki podjął ważną decyzję. Podjął ją, biorąc pod uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą do resortu ministerstwa rozwoju, czyli właśnie wkładu własnego oraz łatwiejszej budowy domów – rozpoczął rzecznik rządu.

– Ze względu na brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej, która obniża podatki kilkunastu milionom obywateli. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremiera Jarosława Gowina – wyliczał Piotr Müller.

Mateusz Morawiecki zwrócił się dzisiaj do prezydenta o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii – poinformował rzecznik rządu.

– Jednocześnie chciałbym na sam koniec podkreślić kilka rzeczy. Po pierwsze: my jesteśmy nadal otwarci na to, aby wspólnie realizować program Zjednoczonej Prawicy ze wszystkimi posłami partii Porozumienie, którzy rzeczywiście chcą realizować postulaty, które wspólnie podpisaliśmy w maju tego roku. W maju tego roku wspólnie liderzy Zjednoczonej Prawicy, wszystkich partii politycznych, podpisali założenia programowe Polskiego Ładu, programu, który jest niezwykle ważny jeśli chodzi o wyjście z kryzysu gospodarczego związanego z epidemią – kontynuował rzecznik rządu.

