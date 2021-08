Protesty w całym kraju. Chodzi o sprzeciw wobec „lex TVN”

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano harmonogram obrad na 11 sierpnia 2021 roku. Między godz. 11:30 a 13:00 przewidziano czas na przedstawienie sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. „lex TVN”). W imieniu klubów zostaną wygłoszone 5-minutowe oświadczenia, a 3-minutowe w imieniu kół.

„Lex TVN”. Relacja z protestu

Przypomnijmy – na początku lipca do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. „Projekt dotyczy doprecyzowania regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez KRRiTV możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza UE, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa” – można przeczytać na stronie niższej izby polskiego parlamentu. Od czasu pojawienia się projektu autorstwa polityków PiS słychać głosy, że nowelizacja ma uderzyć w TVN. Z tego względu projekt zaczęto określać jako „anty TVN” lub „lex TVN”.

Od ujrzenia przez omawiany projekt światła dziennego przez Polskę przetoczyła się dyskusja. We wtorek 10 sierpnia w ponad 75 miastach w Polsce odbywają się protesty w obronie wolnych mediów. Manifestacje wystartowały o godz. 18. Relację z protestu w Warszawie prowadził Dariusz Grzędziński. Rozmówcy dziennikarza „Wprost” twierdzą, że forsowana nowelizacja jednoznacznie zaszkodzi TVN, co może odbić się również na relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

– Jestem tutaj w obronie mediów przed władzą, w obronie wolnych instytucji przed rządem, który jest zamordystyczny. Dobierają się do niezależnych związków zawodowych, dobierają się do niezależnych organizacji pozarządowych. Zastraszają krytycznych wobec nich polityków, teraz zastraszają media. To jest straszny klimat – powiedział jeden z protestujących.

