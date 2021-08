Donald Tusk ostro o projekcie „lex TVN”. „Celem jest powrót do komunistycznych wzorców”

Donald Tusk podczas manifestacji w Warszawie odczytał kilka zdań wspólnego oświadczenia polityków PO ws. „lex TVN”. – Jednym z najważniejszych filarów demokracji są wolne i niezależne media. To one obok niezawisłych sądów i przestrzegania praw mniejszości odróżniają demokrację od dyktatury czy państwa autorytarnego – powiedział lider PO i nawiązał do wydarzeń z roku 1989.

– Pluralizm medialny w Polsce to zdobycz zmian przełomowego dla Polski roku 1989 – przemian, które w sferze mediów przyniosły powiew wolności, a zakończyły czas politycznej cenzury i komunistycznej propagandy. Rząd PiS przygotował nowelizację ustawy medialnej, której celem jest powrót do komunistycznych wzorców – wzorców jednolitych mediów, jednego przekazu, jednej propagandy – powiedział Donald Tusk.

To system, którego celem jest zapewnienie bezkarności rządzącym, wyjęcie władzy spod jakiejkolwiek społecznej kontroli, by ludzie pozbawieni wiedzy o jej nieprawościach pozostali bezradni i bezwolni. Stwierdzamy, że każdy zamach na niezależności i pluralizm mediów jest jednocześnie zamachem na podstawy polskiej demokracji, podstawy wolności obywatelskich oraz wartość prawdy w życiu publicznym – odczytał lider Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk: Będziemy krzyczeć, walczyć i zwyciężymy

W dalszej części wystąpienia Donald Tusk nie ustawał w krytyce obecnego obozu rządzącego. – Ta władza chce zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę z tego, że ich najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda – powiedział lider PO. – Nie będziemy obojętni, nie jesteśmy zrezygnowani. Będziemy krzyczeć, walczyć i zwyciężymy – zakończył polityk.

