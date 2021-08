Donald Tusk o dymisji Jarosława Gowina: Znam Kaczyńskiego. Nie wybacza takich manewrów

– Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o faktycznym zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy – oświadczył zdymisjonowany we wtorek minister Jarosław Gowin. Pół godziny wcześniej do mediów dotarła decyzja Mateusza Morawieckiego o usunięciu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Wśród powodów dymisji Gowina wskazano m.in. brak wystarczających postępów nad projektami Polskiego Ładu, które należały do jego resortu, brak rzeczywistego dialogu i rzetelnych działań co do pozostałych projektów, w szczególności podatkowych oraz „niespełnianie kryteriów konstruktywnej pracy w rządzie”.

Tusk o dymisji Gowina

O kryzys w rządzie Zjednoczonej Prawicy pytany był przewodniczący PO, który uczestniczył w proteście przeciwko „lex TVN” przed Sejmem. – Kończy się pewna groteska. To wychodzenie jest rekordowe w historii. Stało się to, co musiało się stać – mówił Donald Tusk, odpowiadając na pytanie dziennikarza Wirtualnej Polski. – Ja znam Kaczyńskiego. On nie wybacza takich manewrów – dodał. Pytany o to, czy to oznacza, że nie mamy w Polsce rządu większościowego, odparł, że „nie liczy głosów PiS-u”, a jutro będziemy wiedzieć więcej.

Co dalej z koalicją? W środę decyzja Porozumienia

W środę spotka się zarząd Porozumienia, który ma podjąć decyzję co do przyszłości ugrupowania w rządzie. – Ale mamy świadomość, że moja dzisiejsza dymisja, wynikająca z wierności programowi Zjednoczonej Prawicy, któremu sprzeciwia się wiele elementów Polskiego Ładu, jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i końcem Zjednoczonej Prawicy – mówił Jarosław Gowin. My policzyliśmy z kolei, na ilu posłów może liczyć były już wicepremier.

