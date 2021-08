Marcin Ociepa w miejsce Jarosława Gowina? Poseł zaprzecza

Marcin Ociepa, który zrezygnował z funkcji wiceministra obrony narodowej, ma zostać ministrem rozwoju, pracy i technologii, dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Ministerstwo najprawdopodobniej zmieni jednak nazwę. Ma bowiem zostać podzielone.

Zaraz po informacji o wyjściu Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy, Marcin Ociepa podał się do dymisji. – Czynię tak dlatego, że zostałem powołany na tę funkcję w wyniku umowy koalicyjnej. Jestem wdzięczny ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za możliwość służby Rzeczpospolitej i pracy w rządzie – argumentował swoją decyzję. Dodał też, że w ostatnim czasie pełnił rolę mediatora w rozgrywkach wewnątrz koalicji, a jej rozpad uznaje za osobistą porażkę polityczną.

Powrót Jadwigi Emilewicz?

Jak wynika z informacji Polsat News, do powrotu do rządowych ław szykować się może Jadwiga Emilewicz. To bowiem jej lub Kamilowi Bortniczukowi przypadnie kierowanie drugą częścią podzielonego resortu. Dla Emilewicz byłby to powrót na piastowane do czasu powroty Jarosława Gowina stanowisko.

Marcin Ociepa komentuje

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. Marcin Ociepa napisał na Twitterze, że „ustaleni sprawcy rozpuszczają celowo plotkę, jakobym miał przyjąć propozycję objęcia stanowiska ministra rozwoju, pracy i technologii. Uprzejmie informuję, że to nieprawda. Nikt z PiS ze mną nawet na ten temat nigdy nie rozmawiał. Ani pośrednio, ani bezpośrednio”.

Były wiceminister obrony narodowej dodał, że podał się do dymisji "żeby udowodnić, że kwestia stanowisk pozostaje dla niego wtórna względem interesu państwa"

Czytaj też:

Ilu posłów ma klub PiS po odejściu Porozumienia? Już stracił formalną większość