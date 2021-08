Mocne wystąpienie lidera ludowców w Sejmie. „Ciągle boicie się jednej, świętej rzeczy”

Przypomnijmy, że w środę trwa bardzo burzliwe posiedzenie Sejmu. W planie prac jest głosowanie nad ustawą o radiofonii i telewizji, zwaną potocznie „lex TVN”. Zgodnie z propozycją grupy posłów PiS (na czele z Markiem Suskim), właścicielami nadawców telewizyjnych nie mogą być podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiany uderzają w strukturę właścicielską TVN, która należy do kapitału z USA. Jeśli nowelizacja w takiej formie przejdzie przez Sejm, TVN może stracić możliwość dalszego nadawania.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Przez was zaklasyfikują nas do kategorii „Białoruś”

– Zawsze, kiedy wydaje się, że już nic gorszego i bardziej szkodliwego nie wymyślicie, okazuje się, że można więcej. Ohydztwo tej ustawy to dwa w jednym – zabić wolne media i rozwalić relacje z Amerykanami. Ta ustawa jest niezgodna z naszymi narodowymi i społecznymi wartościami. Ta ustawa jest też niezgodna z konstytucją w zakresie wolności słowa i zasadami legislacji. Po 31 latach ta ustawa łamie traktat o współpracy gospodarczej z USA. Ta ustawa jest też niezgodna ze zdrowym rozsądkiem – mówił podczas debaty lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Po sześciu latach waszych rządów nie spodziewałem się, że popsujecie relacje z USA. Może wyprowadzicie nas z Unii, może wyprowadzicie na Antypody, ale nie zepsujecie relacji z USA, a właśnie to robicie. Przez was zaklasyfikują nas do kategorii „Białoruś” – grzmiał z mównicy.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Ciągle boicie się jednej, świętej rzeczy

Polityk zgłosił także wniosek o odrzucenie projektu w całości i jedną poprawkę wykluczającą z ograniczeń państwa należące do NATO. To, zdaniem lidera ludowców, test dla PiS i sprawdzenie wiarygodności partii. – Ciągle boicie się jednej, świętej rzeczy w demokracji – prawdy. Macie lęk totalny przed prawdą – krzyczał.

Kosiniak-Kamysz zwrócił się też do polityków Solidarnej Polski i Konfederacji. – Do jakiej telewizji pójdziecie, jak znowu wam Kurski kurek przykręci? Jesteście w TVN i „Kropce nad i” pięć razy częściej niż całe PSL. Gdzie będziecie mieć swój pas transmisyjny? Zastanówcie się nad tym. Do Konfederacji – tak walczycie o wolność, wyrazem uciemiężenia jest dla was założenie maseczki, a teraz się zastanawiacie nad taką ustawą? To właśnie jest o wolności! – mówił.

– Ta ustawa nie dotyczy TVN-u, czy jakichkolwiek mediów, ale ona dotyczy wolności i bezpieczeństwa. Próbujecie oszukać i ogłupić obywateli, ale tak naprawdę sami siebie oszukujecie – dodał, zwracając się do polityków PiS. – Przegracie, bo przestaniecie rozumieć, co ludzie myślą. Sami zaczniecie wierzyć w bajkę, którą piszecie. Odrzucimy tę ustawę, zwyciężymy! – krzyczał.

