„Zabiliście ponad 100 tys. ludzi”. Wicemarszałek Sejmu reaguje na słowa Korwin-Mikkego: To jest nienormalne

Janusz Korwin-Mikke przemawiał w trakcie dyskusji o projekcie ustawy zwiększającym wydatki na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. Zapowiedział, że Konfederacja zagłosuje przeciwko temu pomysłowi ze względu na „absurd, jakim jest ta ustawa” . Tłumaczył, że to antywolnościowe rozwiązania, które są z góry narzucane. – Sejm decyduje za nas, ile się wyda na zdrowie w procentach. (..) Dlaczego akurat 7, a nie 6,31 albo 8,44? Jest to wszystko wzięte z kciuka. Czysto absurdalny system – oburzał się poseł.

Poseł Konfederacji: Zabiliście 100 tys. ludzi

– Dostaliście bardzo dużo pieniędzy. Zabiliście z tych pieniędzy ponad 100 tys. ludzi, boście użyli tych pieniędzy na zrobienie szpitali dla covidowców, a zabrakliście z innych i umarło 100 tys. ludzi na zawały, na raka, na inne choroby. I to wyście ich zabili, bo wyście mieli pieniądze. Wyście ich pozabijali! – zarzucał rządzącym Korwin-Mikke. – Dawanie wam pieniędzy, to jak dawanie szaleńcowi brzytwy. Jesteście nienormalni. W normalnym kraju człowiek sam wydaje pieniądze na siebie, a nie rząd wydaje na jego potrzeby – przekonywał. Dowodził, że pieniądze powinny zostać w kieszeniach ludzi, którzy sami decydowaliby, jakiego lekarza potrzebują.

Gosiewska do Korwin-Mikkego: To nienormalne

Na słowa Korwin-Mikkego zareagowała prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. - Uwaga umiarkowana, panie pośle. Nienormalnym to jest wzywanie do nieszczepienia się, lekceważenie zasad związanych z covidem. To jest nienormalne, bo to jest narażanie zdrowia i życia ludzkiego - odpowiedziała przedstawicielka PiS-u.