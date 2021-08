„Lex TVN” w Sejmie. Posłowie podjęli decyzję

Przypomnijmy, że w środę trwa bardzo burzliwe posiedzenie Sejmu. Po dyskusji na sali plenarnej, awantura przeniosła się również do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Następnie politycy znów spotkali się w sali plenarnej, by zagłosować nad dyskutowanymi przepisami. Wówczas, dzięki wnioskowi opozycji, odroczono obrady Sejmu, jednak później PiS przegłosował reasumpcję tefgo głosowania i rozpoczął dalsze prace, co spotkało się z gigantycznym oburzeniem. Tematem środowego sporu jest ustawa o radiofonii i telewizji, zwana potocznie „lex TVN”. Zgodnie z propozycją grupy posłów PiS (na czele z Markiem Suskim), właścicielami nadawców telewizyjnych nie mogą być podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiany uderzają w strukturę właścicielską TVN, która należy do kapitału z USA. Przegłosowanie takich przepisów to dla TVN prawdopodobnie utrata możliwości dalszego nadawania.

Opozycja i wielu przedstawicieli mediów, a także liczni eksperci, krytycznie odnieśli się do procedowanej nowelizacji. Ich zdaniem, znacząco godzi ona w wolność i pluralizm mediów i uderza w relacje z USA. Z kolei politycy PiS przekonują, że zmiany nie są wymierzone w media i wolność słowa, a mają jedynie zwiększać rolę polskiego kapitału na medialnym rynku. Przed przegłosowaniem nowelizacji, wprowadzono również szereg poprawek. Ostatecznie przegłosowano samą nowelizacje stosunkiem głosów 228 do 216.

Jak głosowali posłowie?

„Za” głosowało 223 posłów PiS, trzech posłów Kukiz'15 (Paweł Kukiz, Stanisław Żuk i Jarosław Sachajko) i dwóch posłów niezrzeszonych Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza.

Przeciwko zagłosowali: pięcioro posłów Jarosława Gowina z nim włącznie, cała opozycja, troje niezrzeszonych posłów i poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka. Od głosu wstrzymali się posłowie Konfederacji (dziewięć osób) i poseł Andrzej Gut-Mostowy z Porozumienia Jarosława Gowina. W sprawie nie głosowało sześć osób – dwóch posłów Konfederacji Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz, troje posłów PiS (Violetta Porowska, Marek Zagórski i Marek Wesoły), a także poseł KO Marek Sowa.

