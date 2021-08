Gowin o głosowaniu ws. odwołania Witek. Mówił o „akcie hańby” i „złej nocy”

Środowe posiedzenie Sejmu zostało nagle przerwane po tym, jak opozycja wygrała głosowanie ws. odroczenia posiedzenia do września. Po przerwie, która miała być krótka, a trwała ponad godzinę, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ogłosiła, że jest potrzebna reasumpcja głosowania, ponieważ nie podała daty odroczenia posiedzenia. Do reasumpcji doszło, posiedzenie nie zostało odroczone, a w efekcie – tego dnia przegłosowano m.in. „Lex TVN”.

Już podczas obrad opozycja ostro oprotestowała tę decyzję, zapowiadając wnioski o odwołanie marszałek Witek. Tak zrobili posłowie klubu Lewicy, potem także Koalicja Obywatelska i PSL ogłosiły, że podejmą podobne działania. Koalicja Obywatelska złożyła nawet zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu (art. 231 Kk, dotyczący nadużycia władzy).

Większość sejmowa PiS jest obecnie niebywale chybotliwa i Zjednoczona Prawica (Solidarna Polska i PiS). Choć na stronach Sejmu klub PiS liczy nadal 232 posłów, to ostatnie wydarzenia wskazują na jedno: PiS straciło formalną większość w izbie niższej. Na ten moment wiadomo, że co najmniej pięcioro posłów i posłanek Porozumienia, zrzeszonych wokół Jarosława Gowina, jest poza klubem. To oznacza, że PiS dysponuje 227 posłami i by wygrywać w głosowaniach potrzebuje posłów z koła Kukiz'15, koła Polskim Spraw czy posłów niezrzeszonych.

Gowin zarekomenduje głosowanie „za” odwołaniem Witek. „Akt hańby”

O wydarzeniach z 11 sierpnia opowiadał w „Onet Rano” Jarosław Gowin. Jak mówił, że nie wie na razie, czy marszałek Sejmu złamała prawo, ale „na pewno złamała dobre obyczaje”. Pytany, czy on i parlamentarzyści zagłosują „za” odwołaniem Elżbiety Witek, odpowiedział:

– Taką decyzję (poparcia odwołania Witek – red.) będę rekomendował władzom Porozumienia.

Wszystkie wydarzenia w Sejmie ze środy, a zwłaszcza przyjęcie „Lex TVN”, Jarosław Gowin skomentował w zdecydowany sposób.

– To, co wydarzyło się wczoraj jest aktem hańby (...). To była zła noc dla Polski i polskiej demokracji. Ten okręt Jarosława Kaczyńskiego nabiera wody. To nie jest jeszcze Titanic, który tonie, ale już wiadomo, że nie da się w żaden sposób wspólnie rządzić tak ekscentryczną większością, jak ta, która wczoraj przegłosowała haniebne prawo, jakim jest lex TVN – powiedział lider Porozumienia.

Czytaj też:

Lex TVN. „A gdyby zablokowali Radio Maryja pod pretekstem walki z sektą”