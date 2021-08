Jarosław Gowin założył koło parlamentarne. „Porozumienie idzie własną drogą”

– Dwa dni temu PiS zakończyło funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym podjęliśmy decyzję o utworzeniu koła parlamentarnego. Zachowujemy wierność prawicy i wierność wyborcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem – stwierdził Gowin.

Wokół Gowina zgromadziło się kilkoro parlamentarzystów. – Od dziś Porozumienie idzie własną drogą. Jest nas mniej, ale wiemy, co nas łączy, w związku z tym jesteśmy silniejsi – mówił. Jak wskazał Gowin, poseł Andrzej Gut-Mostowy dalej pozostaje w Porozumieniu, jednak „potrzebuje czasu, by zdecydować, co dalej ze swoją parlamentarną przynależnością”.

Jarosław Gowin: Zamierzam rozmawiać z Pawłem Kukizem

Gowin skomentował również głosowanie w sprawie „lex TVN”. Dopytywany o decyzję Pawła Kukiza, by poprzeć w głosowaniu PiS, stwierdził, że zamierza rozmawiać z liderem Kukiz'15, „bo szanuje go jako polityka” i „ma nadzieję, że po powrocie ustawy z Senatu, Kukiz zmieni decyzję.

– Premier Morawiecki nie miał nawet odwagi, żeby mi zakomunikować decyzję o dymisji – dodał Gowin, pytany z kolei, czy rozmawiał z premierem już po swoim odwołaniu.

