Posłowie PiS nie głosowali ws. lex TVN. Wyjechali na wakacje bez zgody

W środę Prawo i Sprawiedliwość początkowo przegrało głosowanie w sprawie odroczenia obrad Sejmu do września. „Za” było 229 posłów w tym Stanisław Bukowiec, Jarosław Gowin, Iwona Michałek, Magdalena Sroka oraz Michał Wypij z klubu parlamentarnego PiS. Nieobecnych było dwóch posłów Violetta Porowska i Marek Wesoły.

Następnie doszło do reasumpcji głosowania i wniosek upadł. Ostatecznie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji został przyjęty dzięki m.in. głosom Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej powiedział w rozmowie na antenie TVN24, że Porowska i Wesoły przebywają na wakacjach.

Violetta Porowska i Marek Wesoły na wakacjach. PiS miał kłopoty ws. lex TVN

Polsat News zapytał Ryszarda Terleckiego, czy PiS ma większość w Sejmie. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że dwoje posłów jego ugrupowania było nieobecnych na posiedzeniu Sejmu, bo „wyjechało na wakacje, nie uzyskawszy zgody na ten wyjazd”. Chodziło właśnie o Porowską i Wesołego.

Kilka godzin wcześniej na stronie Radia Opole pojawił się zapis z Porowską. Posłanka PiS przekonywała w kontekście Polskiego Ładu, że „w innych formacjach też jest poparcie dla programu i propozycji Zjednoczonej Prawicy, więc nie ma obawy o brak większości w Sejmie”.

Violetta Porowska i Marek Wesoły. Kim są?

Porowska to polska urzędniczka państwowa, menedżer służby zdrowia, działaczka społeczna i samorządowiec. Do Prawa i Sprawiedliwości wstąpiła w 2002 r. W latach 2006-2014 była radną miejską w Opolu. Następnie została wybrana do Sejmiku Województwa Opolskiego. W 2016 r. została wicewojewodą opolskim. Porowska od 2019 r. szefuje opolskim strukturom partii. W tym roku dostała się też do Sejmu.

Z kolei Wesoły do polityk, samorządowiec i przedsiębiorca. Do PiS wstąpił w 2014 r., ale z list partii startował już w 2010 r. do rady miejskiej Rudy Śląskiej. Do Sejmu Wesoły dostał się w 2019 r. Polityk już raz podpadł władzom partii, kiedy zagłosował przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, za co został czasowo zawieszony.

Czytaj też:

Mówiła, że „nie ma obaw o brak większości w Sejmie". Później przyczyniła się do porażki PiS