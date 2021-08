Polska 2050 szykuje kongres. Hołownia tajemniczo: Pojawi się gość, który zmieni oblicze polskiej polityki

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia w „Onet Rano” mówił o tym, czy jego formacja mogłaby rozpocząć współpracę z Jarosławem Gowinem, którego wyrzucono z rządu, a lider Porozumienia wyprowadził z koalicji rządzącej kilku posłów. Hołownia dystansował się od takiego pomysłu, podkreślając, że współpraca z Gowinem byłaby „trudna do wytłumaczenia wyborcom”.

– Ja rozmawiam z Jarosławem Gowinem, tak jak rozmawiam z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, tak jak rozmawiam z innymi politykami, ale nie podjęliśmy żadnych decyzji, w jakie układanki będziemy się teraz spinać (...). Ja będę, tak długo, jak to będzie możliwe, a wierzę, że będzie do końca, przekonany, że Polska 2050 musi iść autonomicznie do wyborów – mówił Hołownia.

Kongres Polski 2050. „Pojawi się gość, który mam nadzieję, zmieni oblicze polskiej polityki”

W trakcie wizyty Hołowni w „Onet Rano” gruchnęła natomiast wiadomość o planowanym kongresie formacji. Jeszcze przed wywiadem z Onetem Szymon Hołownia był gościem TOK FM i powiedział tam:

– 4 września na naszym kongresie pojawi się gość specjalny, który, mam nadzieję, zmieni oblicze polskiej polityki.

To spotkanie w Warszawie ma być pierwszym takim kongresem Polski 2050, a data jego zwołania – nieprzypadkowa. O terminie kongresu mówił też przewodniczący partii Szymona Hołowni Michał Kobosko w Dobrym Radiu.

– Mogę potwierdzić, że od wielu tygodni pracujemy nad naszym I kongresem polityczno-społecznym, który odbędzie się 4 września. Chcemy mocno wejść w nowy sezon polityczny. Należy zakładać, że będziemy mieli przyspieszone wybory parlamentarne – powiedział Kobosko.

