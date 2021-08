Tajna narada PiS-u. Zabrakło kluczowego polityka

Mijający tydzień to scenariusz na polityczny dreszczowiec. Dymisja ministra i wicepremiera Jarosława Gowina, wycofanie się części Porozumienia z koalicji, co doprowadziło do utraty formalnej większości przez Zjednoczoną Prawicę, przegrane głosowania w Sejmie, kontrowersyjna reasumpcja, a następnie przyjęcie ustawy „lex TVN”, która ściągnęła na Polskę gniew Amerykanów.

Narada PiS-u

Politycy partii rządzącej z pewnością mieli o czym rozmawiać. Jak donosi „Fakt” , tajna narada kluczowych osób w państwie odbyła się w zawiadywanej przez Macieja Łopińskiego, prawą rękę prezesa PiS, rządowej wilii przy ul. Bacciarellego w Warszawie. Paparazzi na zdjęciach uwiecznili uczestników czwartkowego spotkania. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego uczestniczyli w nim Beata Szydło, Jacek Sasin, Marek Kuchciński, Mariusz Kamiński i Ryszard Terlecki.

Wśród osób, które dyskutowały o bieżących wydarzeniach nie było premiera Mateusza Morawieckiego, który w lipcu został wybrany wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Nie było także koalicjanta PiS-u, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

