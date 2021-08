Polska postawi płot na granicy, by powstrzymać „broń hybrydową” Łukaszenki? Waszczykowski: Nie wykluczam

Witold Waszczykowski komentował decyzję parlamentu Litwy, który planuje budowę muru na granicy z Białorusią, by powstrzymać napływ migrantów wysyłanych przez reżim Łukaszenki. – Musimy się bronić. Każdy kraj jest suwerenny. Litwini mają prawo i ja nie będę ich recenzował – mówił były szef polskiej dyplomacji.

Europoseł PiS zaznaczył, że w Polsce dobrze radzi sobie Straż Graniczna, która „wyłapuje” setki osób wysyłanych do naszego kraju. – Ale jeśli będzie potrzebny płot, to decydować będą czynniki i polityczne, i techniczne – wskazał. Dopytywany, czy myśli, że takie rozwiązanie wchodzi w grę, Waszczykowski odparł: „Nie mogę wykluczyć” . Były minister tłumaczył, że na granicę docierają ludzie, którzy wcześniej trafiają samolotami do Mińska i są dalej przerzucani. Jak wskazał, nie są to uchodźcy.

Łukaszenka wysyła migrantów na granice UE

Przypomnijmy, że parlament Litwy w tym tygodniu zdecydował o budowie na granicy z Białorusią 500-kilometrowego metalowego płotu zwieńczonego drutem kolczastym. Litwa chce bronić się w ten sposób przed napływem nielegalnych migrantów, głównie z Iraku. Wysyłając ich na granice Unii Europejskiej, reżim Łukaszenki mści się za sankcje i inne niekorzystne dla Białorusi decyzje, w tym wspieranie opozycji. O nowym rodzaju „broni hybrydowej”, którą dysponuje białoruski dyktator, pisaliśmy niejednokrotnie we „Wprost” .

