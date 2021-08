Marek Belka pisze o Krystynie Pawłowicz. „Takiej zasłony dymnej się nie spodziewałem”

Marek Belka, były premier a obecnie poseł do Parlamentu europejskiego znany jest z bieżącego komentowania rzeczywistości politycznej na Twitterze. Ostatnio ostro komentował działania posłów wokół ustawy „lex TVN”.

Inną osobą publiczną bardzo aktywną na Twitterze jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Jej aktywność na Twitterze jest bardzo ostra i często spotyka się z krytyką, bywa jednak, że zupełnie nieuzasadnioną. Tak było w ostatnim przypadku, gdy blogerka Kataryna sięgnęła po jej nieprawdziwe konto.

Belka: Szykuje się (kolejna) niezła afera

Krystyna Pawłowicz znana jest z tego, że często blokuje w serwisie nie tylko osoby, które bezpośrednio w nią uderzają, ale także osoby prezentujące poglądy, z którymi się nie zgadza. Najwyraźniej jedna z takich osób był Marek Belka, który właśnie poinformował, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego go odblokowała.

„ No, takiej zasłony dymnej to się nie spodziewałem. Nie wiem, co tam kombinują, ale Krystyna Pawłowicz odblokowała mnie na Twitterze ” – poinformował były premier. „Szykuje się (kolejna) niezła afera ” – dodał.

