Były poseł Porozumienia komentuje słowa Gowina. „Zbyt podobne, by spać spokojnie”

W sobotę 14 sierpnia z Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia aktu dymisji Jarosławowi Gowinowi. Wyjątkowo w takich sytuacjach, była ona transmitowana, a ostre przemówienie prezydenta mogli usłyszeć wszyscy internauci. Andrzej Duda publicznie odmówił odchodzącemu ministrowi spotkania w cztery oczy. Tłumaczył, że w związku z postępowaniem Gowina obecnie nie wie, po której stronie stoi polityk.

– Z przyjemnością z panem porozmawiam, ale muszę wiedzieć, kogo do siebie zaproszę. Dziś do końca tego nie wiem, więc proszę wybaczyć, panie premierze, ale nie będzie spotkania, jak zawsze, w cztery oczy, które miało miejsce do tej pory – tłumaczył Duda. Na koniec wyraził nadzieję, że za kilka tygodni spotka się z Gowinem, który będzie prowadził politykę dobrą dla Polski, nie będąc częścią „totalnej opozycji” .

Gowin odpowiada Dudzie

Jarosław Gowin skomentował całą sytuację na Twitterze.

„Jeśli ktoś nie wie, po stronie którego obozu jestem, to odpowiadam jasno: mój sprzeciw wobec drastycznego podnoszenia podatków i fatalnego w skutkach lex TVN wynika z tego, że zawsze stałem i będę stać po stronie obozu, któremu na imię Polska” – napisał.

Bortniczuk komentuje tweet Gowina

Do słów Gowina odniósł się Kamil Bortniczuk, były członek Porozumienia, a obecnie poseł Partii Republikańskiej, założonej przez Adama Bielana po rozłamie w ugrupowaniu. „Jarku. Czy to oznacza, że według Ciebie my jesteśmy w obozie antypolskim? Mógłbyś określić jakim?” – dopytywał.

„Swoją drogą, » obóz Polska« /» campus Polska «... zbyt podobne, by spać spokojnie”... – rzucił, nawiązując do inicjatywy Rafała Trzaskowskiego.

