Jarosław Gowin nie zostawia suchej nitki na PiS-ie. Mówi o śledzeniu przez służby i planach Kaczyńskiego

Przypomnijmy, że w Zjednoczonej Prawicy (PiS, Porozumienie i Solidarna Polska) doszło w ostatnim czasie do potężnego rozłamu. Po zdymisjonowaniu wiceminister rozwoju Anny Korneckiej (Porozumienie), Jarosław Gowin wstawił się za swoją protegowaną. W wyniku konfliktu pracę stracił też sam Gowin, którego premier Mateusz Morawiecki odwołał z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju. Decyzja ta spowodowała z kolei, że Jarosław Gowin poinformował o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy przez Porozumienie i założeniu osobnego koła parlamentarnego.

Jarosław Gowin: Kaczyński planuje wybory na wiosnę 2022 roku

Teraz Jarosław Gowin zdobył się na szczere podsumowania swoich niedawnych koalicjantów. W rozmowie z „Super Expressem”, Gowin wskazuje, że polityka budżetowa rządu „doprowadzi do konieczności głębokich cięć”. Zdaniem Gowina, lider PiS Jarosław Kaczyński planuje wybory już na wiosnę przyszłego roku, ponieważ „gdy prawda o stanie budżetu dotrze do opinii publicznej, PiS nie miałby szansy na zwycięstwo w 2023 roku”.

Były wicepremier wypowiedział się także na temat krytykowanej szeroko ustawy, tzw. „lex TVN”. Zmiany, które zaproponowała grupa posłów PiS uderzają w strukturę właścicielską stacji, przez co może ona stracić prawo do dalszego nadawania. – Wiem, że w przeszłości niektórzy doradcy Jarosława Kaczyńskiego namawiali go na taki atak na TVN. Ta stacja jest cierniem w jego oku. Nigdy jednak nie przypuszczałem, że PiS posunie się aż tak daleko, by kneblować niezależne media, odstraszać od Polski inwestorów i psuć nasze relacje z USA – skrytykował działania PiS Gowin.

Jarosław Gowin śledzony przez służby? „Takie dostałem informacje”

Gowin wypowiedział się również w rozmowie z WP. Pytany, czy słyszał pogłoski o tym, że on i jego rodzina mogą być śledzeni przez służby stwierdził, że „dotarły do niego takie pogłoski”. – Ala dowodów na to nie mam – podkreślił.

Jak dodał, informację o działaniach służb wymierzonych w jego rodzinę i jego samego, dostał w 2020 roku, kiedy sprzeciwił się tzw. wyborom kopertowym. – Być może kiedyś powstanie komisja śledcza, która zweryfikuje te pogłoski – zakończył.

