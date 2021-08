Wiceszef MSZ o wycieczkach szkolnych z Izraela do Polski. „Będziemy podejmować decyzje”

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński odniósł się do słów szefa MSZ Izraela. Jair Lapid napisał w mediach społecznościowych, że Polska po podpisaniu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego przez prezydenta Andrzeja Dudę, „zaaprobowała, nie po raz pierwszy, niemoralną i antysemicką ustawę”. „Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji” – stwierdził izraelski polityk.

Paweł Jabłoński odpowiada na słowa szefa MSZ Izraela Jaira Lapida

Wiceszef polskiego MSZ przyznał na antenie radiowej Trójki, że „słowa są mocne, ale to jest ten język, którym w ostatnim czasie Izrael posługuje się w stosunki do Polski”. Według Jabłońskiego jakikolwiek krok Polski jest określany mianem antysemityzmu. Wiceminister spraw zagranicznych dodał, że słowa Lapida to „żerowanie na historycznej niewiedzy, nienawiści i próba wywołania konfliktu narodowościowego”.

Jabłoński tłumaczył, że w Polsce poglądy antysemickie nie są wypowiadane publicznie. Wiceszef MSZ dodał, że inaczej wygląda sytuacje w Izraelu jeśli chodzi o antypolonizm i tego typu dyskurs należy do głównego nurtu. Według Jabłońskiego przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale jedną z nich jest kształcenie młodzieży izraelskiej i propaganda, której mają być poddawani młodzi ludzie.

Wiceszef MSZ o wycieczkach szkolnych z Izraela do Polski

– Tej sprawie będziemy się przyglądać, bo mamy do czynienia z różnego rodzaju wycieczkami szkolnymi Izraela do Polski. To, w jaki sposób się one odbywają, nie jest właściwy. Robimy przegląd tego, jak to wygląda i będziemy w tej sprawie podejmować odpowiednie decyzje – mówił wiceminister spraw zagranicznych.

Czytaj też:

Szef MSZ Izraela: Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji