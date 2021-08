Sondaż. Którzy politycy budzą największe zaufanie i nieufność?

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 42,6 proc. Polaków (spadek o 0,1 pkt proc. w porównaniu do badania z lipca). Wyniki badania wskazują, że nie zmienił się poziom zaufania do premiera. Zaufanie do Mateusza Morawieckiego zadeklarowało 40,3 proc. ankietowanych.

Na trzecim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zaskarbił sobie zaufanie 38,9 proc. badanych, ale w porównaniu do poprzedniego sondażu także odnotował spadek - o 0,6 pkt proc. Kolejne miejsca zajęli Szymon Hołownia, któremu ufa 36,6 proc. badanych i Władysław Kosiniak-Kamysz (32,7 proc.).

Awans w porównaniu z poprzednim badaniem zaliczył Donald Tusk (32,4 proc.), który wyprzedził Jarosława Kaczyńskiego (27,6 proc., a więc spadek o 6,9 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Między Tuskiem a Kaczyńskim znalazł się jeszcze marszałek Senatu Tomasz Grodzki z wynikiem 28,4 proc.

Sondaż. Którzy politycy budzą największą nieufność Polaków?

Według badania największą nieufność budzi Zbigniew Ziobro z wynikiem 63,5 proc. Na drugim miejscu w tym niechlubnym zestawieniu uplasował się Paweł Kukiz (59,2 proc.) oraz Jarosław Gowin (58,9 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 13-14 sierpnia na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Czytaj też:

Przełomowy sondaż dla opozycji? Koalicja Obywatelska dogoniła Prawo i Sprawiedliwość