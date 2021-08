Macierewicz: TVN to nie jest wolne medium. Próbuje kontynuować politykę z lat komunistycznych

Były szef MON Antoni Macierewicz był pytany na antenie Polskiego Radia 24 o ustawę nazywaną „lex TVN” . Projekt został przyjęty przez Sejm, co wywołało protesty Amerykanów, w tym właściciela stacji – koncernu Discovery.

– To jest niebywały paradoks, który wszystkich, którzy znają historię ostatnich lat Polski, musi niebywale szokować – mówił poseł PiS. – Próbuje się sprowadzić całą sprawę do telewizji TVN, a to nie jest prawdą. Chodzi o to, by inne państwa nie posiadała więcej niż 49 proc. potencjału finansowego w mediach. To jest norma w całej Europie – ocenił.

Macierewicz o TVN: To jest stacja, która powstała z agentury sowieckiej

Macierewicz bardzo krytycznie ocenił przeszłość i obecne działania telewizji TVN.

– Nazywanie TVN-u wolnym medium jest zupełnym absurdem. To jest stacja, która powstała z agentury sowieckiej. To jest stacja, która zajmowała się przez ubiegłe lata, od momentu, w którym powstała, przede wszystkim propagandą prosowiecką i prorosyjską. To jest stacja, w której kwestie bezpieczeństwa referują w większości dawni funkcjonariusze WSI – wymieniał.

– To nie jest wolne medium. To jest medium, które próbuje kontynuować politykę z lat komunistycznych – podkreślił były szef MON.

