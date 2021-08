Konfederacja z posłami PiS złoży nowy projekt ustawy o broni. Pozwolenie na broń jak prawo jazdy?

Jak informuje „Rzeczpospolita”, w założonym przez Konfederację Parlamentarnym Zespole ds. Kultury Posiadania Broni powstaje nowy projekt ustawy o broni i amunicji. Ustawa ma znacząco zmienić obecne przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na broń, likwidując cele, do których wydaje się pozwolenia. Obecna ustawa wymienia oprócz celu obronnego, m.in. łowiecki, sportowy i kolekcjonerski. Jak informuje dziennik „zdobycie broni do ochrony osobistej graniczy z cudem”.

Według projektowanych przez Konfederację przepisów, pozwolenie na broń mógłby dostać każdy, kto ma 18 lat, nie został skazany za niektóre przestępstwa, posiada miejsce zamieszkania w Polsce i nie choruje psychicznie. Dodatkowo taka osoba musiałaby zdać egzamin bądź przez co najmniej pięć lat posiadać obywatelską kartę broni.

Ta ostatnia to też nowość. Do jej posiadania nie byłby potrzebny egzamin, a jedynie spełnienie warunków pełnoletności, niekaralności za niektóre przestępstwa, zamieszkania w RP i zdrowia psychicznego. Sama karta uprawniałaby do posiadania broni uchodzącej za mniej niebezpieczną.

– Wydanie pozwolenia na broń będzie wyglądać podobnie, jak w przypadku prawa jazdy. Nie będzie zajmowała się tym policja, lecz organ cywilny, konkretnie wojewoda, choć nie wykluczamy, że tę kompetencję będzie mógł mieć starosta – mówi „Rzeczpospolitej” Michał Urbaniak z Konfederacji, szef Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury Posiadania Broni.

„Chcielibyśmy, aby broni było więcej”

„Rzeczpospolita” podaje, że w efekcie przyjęcia nowych przepisów, liczba prywatnych egzemplarzy mogłaby wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie.

Autor artykułu o prognozowany wzrost posiadaczy broni zapytał Michała Urbaniaka z Konfederacji. – Trudno to ocenić. Choć oczywiście chcielibyśmy, aby broni było więcej. To oznaczałoby wzrost naszego potencjału militarnego, a pamiętajmy, że jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów Europy – mówi poseł. – Ci, którzy mają broń, są z reguły świadomi odpowiedzialności, a przestępstwa popełniane są z broni nielegalnej – dodaje.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, powołując się na nieoficjalne ustalenia, posłów Konfederacji ma przy składaniu projektu wesprzeć kilku posłów PiS. Konfederacja ma jedynie 11 posłów, a do złożenia projektu ustawy wymagane są podpisy 15 posłów.

Jednak samo złożenie projektu to nie wszystko, a szanse na zebranie większości w parlamencie wydają się niewielkie. W 2016 roku podobny projekt autorstwa Kukiz’15 został negatywnie zaopiniowany przez rząd. Dodatkowo MSWiA samo pracuje nad swoimi zmianami w ustawie, podyktowanymi dyrektywą unijną.

Czytaj też:

Dziambor o TVP i 500+: Wytłumaczcie, dlaczego Kurski, Rachonie, Ogórki, są ważniejsze od dzieci