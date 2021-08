Jarosław Gowin w liście do działaczy Porozumienia: Argumenty zostały zastąpione demagogią i nienawiścią

W liście do działaczy Porozumienia, Gowin pisze o ostatnich wydarzeniach, które doprowadziły do rozpadu Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy, że w wyniku konfliktu w strukturach władzy, pracę straciła najpierw protegowana Gowina Anna Kornecka, a później sam Jarosław Gowin. Następnie Gowin i kilkoro jego polityków powiadomiło o opuszczeniu koalicji i zawiązało osobne koło parlamentarne.

„Po to wybieramy polityków na naszych reprezentantów – by dokonywali trudnych, czasem bolesnych wyborów. By w chwilach próby konsekwentnie bronili tego, co głoszą. By odważnie pracowali nad lepszą przyszłością dla nas i naszych dzieci. Tym, co definiuje mnie i całe nasze środowisko, jest wierność naszym politycznym przekonaniom oraz gotowość do poświęcenia stanowisk i przywilejów dla ich obrony” – pisze Gowin.

Jarosław Gowin: Argumenty zostały zastąpione demagogią i nienawiścią

„Życie publiczne zamieniło się w nieustanną wojnę wszystkich ze wszystkimi. Argumenty zostały zastąpione demagogią i nienawiścią. Dlatego też części Polaków zrozumienie naszych wyborów i ich akceptacja nie przyjdą łatwo. Wymaga to bowiem przezwyciężenia złych emocji, jakie od 2005 roku wyzwala wojna polsko-polska. W trakcie mojej politycznej drogi po raz drugi opuszczam obóz władzy w momencie, kiedy kontroluje on praktycznie wszystko. I po raz drugi robię to nie dlatego, że to ja zmieniłem poglądy czy postulaty. Tak jak w 2013 roku w Platformie Obywatelskiej nie było już miejsca dla ludzi centroprawicy, tak dziś nie ma go w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. My nie zmieniliśmy naszych poglądów. To partia Jarosława Kaczyńskiego obraca się plecami do wartości i programu, z którym szliśmy do wyborów. Dziś PiS realizuje w sprawach gospodarczych rozwiązania, które bliższe są radykalnej lewicy, a nie konserwatystom” – uważa Gowin.

„Tak jak w 2013 podkreślałem, że rządy Platformy Obywatelskiej nie były jednym wielkim pasmem porażek, tak i teraz patrząc na ostatnie sześć lat mówię: zrobiliśmy wiele dobrego. Jeśli czegoś nauczyły mnie te dwa polityczne doświadczenia, to jednego – żadne środowisko polityczne nie jest odporne na pokusy władzy. Dlatego władza musi być pod nieustanną kontrolą – ze strony organizacji społecznych, wolnych mediów i zaangażowanych obywateli – by pamiętała, do czego się wobec Polaków zobowiązała” – kontynuuje.

Jarosław Gowin: Brutalna i ślepa siła nigdy nie zwycięży Wolności

„Wiem, że bezwzględna kampania nienawiści wobec naszego środowiska politycznego, wobec mnie i wobec wielu z Was budzi złe emocje – strach, złość, gniew. Jednak nasze środowisko nie jest budowane na tych emocjach. My budowaliśmy i nadal będziemy budować nasze ugrupowanie na programie pozytywnym. Na przekonaniu, że inna polityka i inna Polska jest możliwa. Wiem, że nie jest Wam łatwo, ale obiecuję, że te dni nas nie złamią. Przez stos, który nasi niedawni sojusznicy przygotowali, aby nas pogrzebać, przejdziemy mocniejsi. Właśnie hartuje się charakter naszego środowiska i bez wątpienia stanie się on fundamentem naszej dalszej pracy dla Polski” – pisze do działaczy Gowin.

„Wiecie dobrze, że od czasu naszego sprzeciwu wobec wyborów kopertowych spadały na nas bezprzykładne ataki. Wiecie dobrze, że gdybyśmy ulegli naciskom, gdybyśmy dali się złamać i zaakceptowali działania całkowicie sprzeczne z tym, co głosimy i co wnosiliśmy do Zjednoczonej Prawicy, wciąż mógłbym ten list pisać do Was jako Wiceprezes Rady Ministrów. Wystarczy spojrzeć, gdzie są ci, którzy dokonali takiego wyboru w ostatnich miesiącach. [...] Liderzy PiS wybrali drogę zniszczenia naszego środowiska. Tego celu nie osiągnęli i nie osiągną. Brutalna i ślepa siła nigdy nie zwycięży Wolności. Może ją stłumić i zranić, ale nie unicestwić” – dodaje.

