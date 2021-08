Suski o słowach Tuska: Tak mówi ktoś niedouczony

Donalda Tusk odniósł się na antenie TVP Info do słów Donalda Tuska dotyczących reasumpcji głosowania w Sejmie. Według lidera PO Elżbieta Witek m.in. popełniła przestępstwo o charakterze kryminalnym. – Przeprowadzenie zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie Sejmu reasumpcji głosowania, jeżeli ktoś nazywa przestępstwem i używa takich bardzo ostrych słów, to myślę, że jest niedouczony – stwierdził poseł PiS.

Marek Suski podkreślił, że w regulaminie Sejmu nie ma takiego punktu, który pozwalałby marszałek Sejmu nie poddać pod głosowanie takiego wniosku o reasumpcję. – Elżbieta Witek była zobligowana, przeprowadzić głosowanie – ocenił.

Jak zaznaczył, ponieważ posłowie opozycji zostali podczas kolejnych głosowań i nie protestowali, czym skompromitowali się przed swoim elektoratem, to teraz musieli wymyślić ucieczkę do przodu i stąd takie ostre słowa.

Lex TVN. Tusk o reasumpcji głosowania i Witek

– To, co się wydarzyło w Sejmie – to jawne oszustwo i fałszerstwo w wykonaniu drugiej osoby w państwie – powiedział Donald Tusk w Gołdapi, odnosząc się do reasumpcji głosowania w Sejmie. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy posiedzenia Sejmu ze środy 11 sierpnia. Po tym jak część Porozumienia Jarosława Gowina z liderem na czele opuściła Zjednoczoną Prawicę, PiS straciło sejmową większość i przegrało głosowanie z opozycją. Marszałek Witek obwieściła wówczas, że po zasięgnięciu opinii prawników, zarządza reasumpcję. Głosowanie powtórzono, tym razem PiS, dzięki głosom Pawła Kukiza i dwóch jego posłów, wygrało.

– To fałszowanie wyniku głosowanie, kłamstwo w żywe oczy. Polityka nigdy nie była idealnie czysta w Polsce i na świecie, ale to co się dzieje, to już bezczelność, śmieją wam się w twarz, wstyd na cały świat – ocenił lider PO.

– Co zrobią, kiedy przegrają wybory? Może znów naplują nam w twarz? Zrobią reasumpcję i tak długo będziemy głosować, aż wygrają. Wydawało mi się, że tak źle jeszcze z nimi nie jest, ale zaczynam się obawiać, że oni są zdolni do wszystkiego. Tak bardzo są świadomi, ile narobili, że się boją, że stracą nie tylko władzę, ale i wolność. To, co oni robią grozi więzieniem. Jestem przekonany, że dla wielu wyborców PiS ta skala korupcji jest przerażająca – dodał Donald Tusk.

Czytaj też:

Gliński stanął w obronie Witek w sprawie reasumpcji. Uderzył w Tuska