Polityk KO wyszedł ze studia po sprzeczce z radnym PiS. Konflikt przeniósł się do sieci

Ostry przebieg miała poniedziałkowa dyskusja w audycji „Radio Szczecin na wieczór”. Tematem była sprawa antyaborcyjnej furgonetki ze zdjęciami martwych płodów. Właściciel pojazdu zaparkował go przed jednym z hoteli, gdzie wynajął pokój. Do właściciela pensjonatu zaczęły napływać skargi, więc poprosił gościa o zakrycie lub przestawienie auta. Kierowca nie zareagował, a właściciel wypowiedział mu nocleg. W studio dyskutowali radni: Przemysław Słowik z KO i Dariusz Matecki z PiS.

Kłótnia Dariusza Mateckiego i Przemysława Słowika w Radiu Szczecin

Radny KO przekonywał, że właściciel hotelu ma prawo do takiego działania. W pewnym momencie Matecki postanowił wrócić do tego, że Słowik podczas dyskusji nazwał go „radnym hejterem”. – Mamy w radzie miasta radnego Barana [dr. Bazylego Barana z KO – red.] i mamy, jak widać, też drugiego barana – powiedział Matecki. Prowadzący audycję zaprotestował, a radny KO stwierdził, że „ten poziom dyskusji jest poniżej godności” i wyszedł ze studia.

Na tym sprawa się nie zakończyła, tylko przeniosła do mediów społecznościowych. Matecki napisał, że „przytoczył 24 wyroki sądów wskazujące, że radny Słowik nie ma racji i zamiast merytorycznej odpowiedzi został obrażony i nazwany »hejterem«”. „Jeśli radny Słowik zamiast argumentów ratuje się wyzwiskiem a później ucieczką ze studia to już nie moja wina” – skomentował.

Radny KO tłumaczy wyjście ze studia

Głos zabrał też Słowik, który podkreślił, że po raz pierwszy opuścił studio podczas trwania programu. Radny KO tłumaczył, że debata publiczna powinna mieścić się w granicach dobrego smaku, kultury i nie powinna być dyskusją „ad personam”. „Mój dyskutant, przeszedł do typowego dla siebie obrzucania przeciwnika epitetami. Jednocześnie w wyjątkowo prostacki sposób odniósł się również do mojego klubowego kolegi” – napisał Słowik.

Polityk KO nie wymienił nazwiska Mateckiego, ale wystawił mu „laurkę”. „Zszedł do typowego dla siebie języka pogardy wobec przeciwnika, a na to nie powinno być zgody. Od lat jest znany ze swoich manipulacji, chamstwa i zarządzania szeroko pojętym hejtem w stronę przeciwników politycznych, którzy stoją w sprzeczności z obecną władzą. Takie osoby powinny zniknąć z życia publicznego. Powinny zostać zapomniane na kartach historii” – wymieniał.

Według Słowika tytułowanie radnego PiS „hejterem” „odnosi się do niechlubnej profesji, w której jest niewątpliwie ekspertem”. Polityk KO ogłosił, że w przyszłości nie zamierza brać udziału w audycjach i programach na antenie mediów publicznych, w których będzie brał udział Matecki.

