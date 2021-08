Grupa 50 osób koczuje przy polskiej granicy. Wąsik o uchodźcach: Kieruje nimi ciąg do luksusu

Przypomnijmy, że przy polsko-białoruskiej granicy w Usnarzu Górnym powstało obozowisko migrantów, w którym znajduje się ok. 50 osób. Są to migranci, którzy wypychani są do Polski przez reżim Łukaszenki. Jak informowaliśmy już wielokrotnie we „Wprost”, reżim białoruski stosuje broń hybrydową przy granicy z Polską i Litwą, by wywrzeć presję na Zachodzie. Na odcinku, o którym mowa, Polska buduje ogrodzenie z drutu kolczastego. Na miejsce wysyłane są również dodatkowe siły.

– Oni są na terenie Białorusi, to jest problem białoruski – powiedział w rozmowie z TVN24 wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. – Zadaniem Straży Granicznej i wspomagającego ją Wojska Polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa granicy polskiej i bezpieczeństwa obywateli. Takie działania podejmujemy i będziemy w tym konsekwentni – dodał.

Maciej Wąsik o uchodźcach: Kieruje nimi ciąg do luksusu

Dopytywany o dramatyczne warunki, w których koczują wspomniane osoby, Wąsik powiedział, że „my inaczej traktujemy kobiety i dzieci niż młodych mężczyzn z wieku poborowym, którzy są dobrze ubrani i którym, jak widać, nic nie brakuje”. – Generalnie to mężczyźni, głównie młodzi, w wieku poborowym, silni. Nic nie wskazuje, że grozi im coś złego w ich kraju. Dlaczego przybyli na granicę? To ciąg do Unii Europejskiej, ciąg do luksusu, ciąg do miejsc, gdzie można sobie żyć, dostawać zasiłki i nie pracować – ocenił.

