Marek Belka komentuje uchwałę anty-LGBT z Małopolski. „Podróże w czasie do tanich nie należą”

„Podróże w czasie do tanich nie należą. Małopolscy radni, cofając region do średniowiecza, wystawiają mieszkańcom wielomiliardowy rachunek” - napisał Marek Belka na Twitterze. Były prezes NPB, a obecnie poseł do europarlamentu w ten sposób nawiązał do uchwały sejmiku małopolskiego, która może okazać się kosztowna dla tego regionu.

Sejmik woj. małopolskiego przeciwko LGBT

W czwartek sejmik województwa małopolskiego głosami 23 do 14 postanowił, że nie uchyli uchwały anty-LGBT. Za uchyleniem małopolskiej uchwały „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych” opowiadała się sejmowa opozycja, Rzecznik Praw Obywatelskich, prezydenci Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa oraz 14 radnych sejmiku województwa. Przeciwko było posiadające większość w sejmiku Prawo i Sprawiedliwość, posiadające poparcie w liczbie 23 głosów.

Możliwe unijne konsekwencje

Decyzja większości z sejmiku woj. małoplskiego wystawia cały region na ryzyko utraty około 11 miliardów złotych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.Krytyczna wobec wszystkich polskich deklaracji anty-LGBT Komisja Europejska już wcześniej domagała się unieważnienia małopolskiej deklaracji. Miejscowi radni dostali na to czas do 14 września. Teraz mogą obawiać się wstrzymania aktualnych środków unijnych oraz przyszłych 2,5 miliarda euro zapisanych dla regionu w perspektywie na lata 2021-2027.

