TVN pozywa Antoniego Macierewicza. „Naruszono dobra osobiste spółki”

Były szef MON Antoni Macierewicz był pytany na antenie Polskiego Radia 24 o ustawę nazywaną „lex TVN” . Projekt został przyjęty przez Sejm, co wywołało protesty Amerykanów, w tym właściciela stacji – koncernu Discovery. – To jest niebywały paradoks, który wszystkich, którzy znają historię ostatnich lat Polski, musi niebywale szokować – mówił poseł PiS. – Próbuje się sprowadzić całą sprawę do telewizji TVN, a to nie jest prawdą. Chodzi o to, by inne państwa nie posiadała więcej niż 49 proc. potencjału finansowego w mediach. To jest norma w całej Europie – ocenił.

Macierewicz: TVN to nie jest wolne medium

Macierewicz bardzo krytycznie ocenił przeszłość i obecne działania telewizji TVN. – Nazywanie TVN-u wolnym medium jest zupełnym absurdem. To jest stacja, która powstała z agentury sowieckiej. To jest stacja, która zajmowała się przez ubiegłe lata, od momentu, w którym powstała, przede wszystkim propagandą prosowiecką i prorosyjską. To jest stacja, w której kwestie bezpieczeństwa referują w większości dawni funkcjonariusze WSI – wymieniał.

– To nie jest wolne medium. To jest medium, które próbuje kontynuować politykę z lat komunistycznych – podkreślił były szef MON.

TVN pozywa Macierewicza – dlaczego?

Jak podaje portal Wirtualne Media, stacja TVN podjęła już kroki prawne w sprawie wypowiedzi polityka PiS.

– Stanowczo sprzeciwiamy się takim komentarzom. Stanowią one próbę podważenia wiarygodności TVN i jego amerykańskiego właściciela koncernu Discovery Inc. Już w związku z wcześniejszymi wypowiedziami podjęliśmy kroki prawne i złożyliśmy pozew przeciwko Antoniemu Macierewiczowi za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o TVN, a tym samym naruszenie dóbr osobistych spółki i jej właściciela – przekazała Katarzyna Issat, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej w TVN dodajac, że nie jest to pierwsza tego typu wypowiedź Antoniego Macierewicza.

Stacja domaga się zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych oraz publikacji przeprosin.

