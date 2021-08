Radny PiS przedstawił cztery prawicowe tezy. Konfederacja: To chyba samokrytyka rządu

Radny PiS ze Szczecina i szef struktur Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim Dariusz Matecki zamieścił na Twitterze mocny wpis. „Żadnych nielegalnych migrantów. Żadnych przymusowych szczepionek na COVID. Żadnych ustępstw kulturowych wobec KE. Żadnych ustępstw wobec Izraela w sprawie reprywatyzacji” – napisał.

Prawicowe tezy kwituje Konfederacja: To chyba samokrytyka rządu

Polityk, przedstawiając cztery prawicowe tezy, odniósł się do kwestii będących obecnie najgłośniej komentowanymi przez opinię publiczną. Pierwsza teza to nawiązanie do kryzysu migracyjnego, który rozgrywa się w zasadzie na dwóch frontach. Europie grozi fala migracji z opanowanego przez talibów Afganistanu, ponadto przy polsko-białoruskiej granicy koczują migranci, których reżim Łukaszenki „wypycha” na granicę Białorusi z Unią.

Druga kwestia zawarta we wpisie Mateckiego to odniesienie do dyskusji, która toczy się w Polsce od miesięcy. „Żadnych przymusowych szczepionek na COVID” oznacza zdecydowany głos w tym sporze. „Żadnych ustępstw kulturowych wobec KE” to z kolei prawdopodobnie nawiązanie do groźby Komisji Europejskiej o odebraniu Małopolsce funduszy w związku z uchwałą anty-LGBT, którą zatwierdził tamtejszy samorząd. Ostatnia odezwa Mateckiego to z kolei nawiązanie do sporu, który powstał między Polską a Izraelem. Władze Izraela zarzucają Polsce, że polska nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego uderza w prawo ich obywateli do ubiegania się o zwrot powojennego mienia.

Do wpisu radnego PiS odniosło się nieoczekiwanie inne prawicowe ugrupowanie – Konfederacja. „To chyba samokrytyka rządu PiS..”. – czytamy w kąśliwym wpisie oficjalnego konta partii.

