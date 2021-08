Sondaż. Spora przewaga PiS nad KO. Słaby wynik Hołowni i Lewicy

Kantar Public w ramach Barometru opinii sprawdził, jak kształtuje się obecnie poparcie dla partii politycznych w Polsce. Warto podkreślić, że sondaż został przeprowadzony jeszcze przed głosowaniem nad nowelizacją ustawy medialnej oraz przed odwołaniem Jarosława Gowina z funkcji ministra. Ankietowanym zadano jedno pytanie: na którą formację oddaliby swój głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w poprzednią niedzielę.

Sondaż. Poparcie dla PiS i KO

Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie w wysokości 35 proc., a więc o 5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania pracowni. Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Po powrocie Donalda Tuska oddanie głosu na tą partię zadeklarowało 22 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Sondaż. Poparcie dla Hołowni, PSL i Lewicy

Spadek poparcia aż o 6 pkt proc. odnotowała Polska 2050. Obecnie ugrupowanie założone przez Szymona Hołownię może liczyć na 9 proc. głosów. Poselskie mandaty otrzymaliby również politycy Lewicy, na którą chce głosować 7 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.) oraz Konfederacji - poparcie w wysokości 6 proc.

Wyniki sondażu wskazują, że poniżej progu wyborczego znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem w wysokości 4 proc. oraz ruch Kukiz'15, który popiera 2 proc. ankietowanych.

15 proc. respondentów nie było w stanie jednoznacznie wskazać, na kogo oddałoby swój głos.

