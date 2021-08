Poseł KO zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu „sprawstwo kierownicze”. Zawiadamia prokuraturę

Tłem zawiadomienia do prokuratury są wydarzenia z zeszłego tygodnia. Przypomnijmy, że podczas ostatnich obrad Sejmu doszło do zaskakującej sytuacji. Część posłów Porozumienia Jarosława Gowina opuściła Zjednoczoną Prawicę, pozbawiając tym samym PiS większości w Sejmie. To skutkowało przegraniem głosowania z opozycją. Wówczas marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła przerwę i po powrocie ogłosiła reasumpcję, czyli ponowne głosowanie nad już rozstrzygniętą sprawą.

Mimo oburzenia opozycji, głosowanie się odbyło. Tym razem PiS wygrało, dzięki poparciu trzech posłów Kukiz'15, którzy przeszli na stronę partii Kaczyńskiego. Tego dnia Sejm, w podobnym zestawieniu, przegłosował nowelizację nazywaną powszechnie „lex TVN”.

Poseł KO zawiadamia prokuraturę w sprawie Jarosława Kaczyńskiego

W prokuratorze znajduje się już wniosek dotyczący działań marszałek Elżbiety Witek. Teraz, kolejne zawiadomienie, tym razem w odniesieniu do Jarosława Kaczyńskiego zapowiedział poseł KO Adam Szłapka. – Wszyscy doskonale wiedzą, jak jest sformułowany system polityczny za czasów PiS, kto jest kierownikiem całego tego ugrupowania i kto podjął decyzję o tym, że marszałek Witek zrobiła to, co zrobiła. Wszyscy doskonale wiemy, że to Jarosław Kaczyński. W tej sprawie Kodeks karny też przewiduje sankcje. To artykuł 18 § 1 Kodeksu karnego, który w skrócie możemy nazwać sprawstwem kierowniczym i właśnie dlatego, żeby Jarosław Kaczyński odpowiedział nie tylko za szereg rzeczy, które do tej pory zrobił, ale także żeby odpowiadał formalnie przed prokuraturą, przed polskim wymiarem sprawiedliwości także w tej sprawie, chcę złożyć wniosek do prokuratury z tego właśnie artykułu, żeby ten wniosek został dołączony do akt tej sprawy i żeby Jarosław Kaczyński wspólnie z Elżbietą Witek odpowiedział na to – mówił poseł podczas konferencji prasowej w Poznaniu.

