Rusin w ostrych słowach krytykuje Ogórek i Kukiza. „Przez ile politycznych łóżek przeszli?”

Kinga Rusin wielokrotnie zabierała głos w wielu ważnych kwestiach polityki krajowej i zagranicznej. Tym razem dziennikarka zamieściła wpis na swoim profilu na Instagramie, w którym w ostrych słowach skrytykowała Magdalenę Ogórek i Pawła Kukiza. Gwiazda TVN wspomniała m.in. o „politycznej prostytucji”.

Według Kingi Rusin „skala bezczelności pisowców - jak Elżbieta Witek, czy pisowskich kolaborantów - jak Paweł Kukiz czy Magdalena Ogórek, poraża”.

„»Biedny« Kukiz, ofiara »nagonki«! A on przecież tylko »realizuje swój program« - wy wstrętni hejterzy! On miał podobno w programie, że po tym jak PIS zdemoluje już państwo prawa, on im »programowo« pomoże „spolonizować” TVN, jak wcześniej »spolonizowano« regionalną prasę. W jego interesie, jak wprost mówi, jest to, żeby PiS miał nadal władzę! Ten niby antysystemowy rebeliant idzie pod rękę z reżimem, bo »miał coś w programie«?” - ironizowała dziennikarka.

Rusin zarzuca Ogórek i Kukizowi polityczną prostytucję?

W dalszej części swojego wpisu gwiazda TVN zastanawiała się, „przez ile politycznych łóżek przeszli taki Kukiz czy Ogórek, by zrobić sobie dobrze, udając, że nic w tym zdrożnego?” „Czy można się dziwić, że wielu krzyczy o prostytucji politycznej?” - zapytała.

Dziennikarce TVP Kinga Rusin zarzuciła „cynizm i bezczelność podniesione do potęgi n-tej”. „Kiedyś kandydatka »z łapanki« na prezydenta partii postulującej swobody obywatelskie, a dziś medialna twarz PIS-owskiego reżimu łamiącego prawo i cofającego nas do średniowiecza. I ona ma czelność śmieszkować o pomocy uchodźcom - kobietom i dzieciom, którym grozi smierć!?” - oceniła była gospodyni „Dzień dobry TVN”.

Według Kingi Rusin „nazwiska sługusów, którzy się zeszmacą, żeby się przypodobać władzy można ostatnio mnożyć. Za każdym reżimem stoją konkretne nazwiska”. „Nie dajmy sobie zamknąć ust i odwrócić uwagi od podłości. Niech jedni i drudzy nie śpią spokojnie. Odpowiedzą za wszystko” - stwierdziła.

„Część, jak Witek, pójdzie siedzieć, a skundlonym pomagierom nikt nie poda ręki, ich nazwiska będą synonimem syfu. Tak, używajmy mocnych słów, jeśli wyrażają prawdę. Czas dyplomacji dawno się skończył” - podsumowała.

