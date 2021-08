Sondaż. Czy parlament dotrwa do końca kadencji? Oto, co sądzą Polacy

Rząd bez Porozumienia

Przypomnijmy, 11 sierpnia Porozumienie formalnie opuściło rząd. Dzień wcześniej Mateusz Morawiecki wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dymisję wicepremiera Jarosława Gowina. Ten krytycznie odnosił się do rozwiązań Polskiego Ładu, a także przyjęcia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej Lex TVN.

„Życie publiczne zamieniło się w nieustanną wojnę wszystkich ze wszystkimi. Argumenty zostały zastąpione demagogią i nienawiścią. Dlatego też części Polaków zrozumienie naszych wyborów i ich akceptacja nie przyjdą łatwo. Wymaga to bowiem przezwyciężenia złych emocji, jakie od 2005 roku wyzwala wojna polsko-polska. W trakcie mojej politycznej drogi po raz drugi opuszczam obóz władzy w momencie, kiedy kontroluje on praktycznie wszystko. I po raz drugi robię to nie dlatego, że to ja zmieniłem poglądy czy postulaty” – napisał we wtorek 17 sierpnia Jarosław Gowin na oficjalnej stronie internetowej Porozumienia.

Wyniki sondażu

Czy parlament dotrwa do końca kadencji w 2023 roku po wyjściu z rządu Porozumienia? O to pytała respondentów sondażownia SW Research na zlecenie rp.pl. 38,5 proc. badanych uważa, że tak się nie stanie. 28,6 procent jest zdania, że wcześniejszych wyborów nie będzie, a 32,9 procent respondentów nie ma zdania na ten temat.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 sierpnia 2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

