Agata Duda wygłosiła przemówienie. Zwróciła uwagę na ważną rolę kobiet

Agata Kornhauser-Duda rzadko zabiera publicznie głos. Tym razem Pierwsza Dama zrobiła jednak wyjątek. Żona Andrzeja Dudy objęła patronatem honorowym obchody 5-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich we wsi Mniszek w gminie Gościeradów województwie lubelskim. Podczas uroczystości w Mniszku Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę na rolę kobiet, członkiń kół gospodyń wiejskich, które są liderkami lokalnych wspólnot i często wytyczają kierunki zmian.

Agata Duda stwierdziła, że to właśnie kobiety, będąc liderkami swoich lokalnych wspólnot, bardzo często wytyczają kierunki zmian, które powinny następować na polskiej wsi, a także wyznaczają kierunki rozwoju polskiej wsi. – Tak się dzieje, bo to właśnie panie najlepiej znają troski, problemy i potrzeby swoich lokalnych wspólnot, i to panie bardzo często przekazują te sprawy lokalnym władzom – oceniła żona Andrzeja Dudy.

Agata Duda o kołach gospodyń wiejskich

Agata Kornhauser-Duda zaznaczyła również, że z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich wiąże się nie tylko zacieśnianie więzi międzypokoleniowych, ale także przekazywanie piękna ludowej tradycji i kultury młodszemu pokoleniu. – To właśnie nasza ludowa tradycja i kultura stanowi o naszej narodowej tożsamości i to jest coś, co nas wyróżnia na tle innych narodów – podkreśliła.

– Jeśli chodzi o liczbę kół, jak również o wszechstronną ich działalność, to Koła Gospodyń Wiejskich to jest naprawdę polski fenomen. Dzięki spotkaniom z członkiniami KGW mogłam przekonać się o niezwykłej sile więzi sąsiedzkich, a także o wielce inspirującej roli kobiet i przede wszystkim o sile kobiet na wsi – podkreśliła Pierwsza Dama.

Agata Kornhauser-Duda dodała, że chociaż Koła Gospodyń Wiejskich liczą sobie ponad 150 lat, to prawdziwy ich rozkwit nastąpił w ciągu ostatnich kilku lat, m.in. dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymały. – W tym czasie te koła, które istniały już dłużej, dostały dodatkowego wiatru w żagle, te, które zawiesiły działalność – reaktywowały się, a powstało bardzo wiele nowych kół – podsumowała.

