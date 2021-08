Polski ład „zawisł na włosku”? Kościół skrytykował podwyżkę podatków dla księży

– Celem Polskiego ładu nie jest, żeby osoby duchowne – podejrzewam, że 99 proc. zarabiające dużo poniżej średniej krajowej – musiały płacić wyższy podatek". Wręcz przeciwnie, będzie on niższy – stwierdził Bartosz Kownacki. – Jarosław Gowin zorientował się, że kłamiecie na temat Polskiego Ładu i nareszcie zorientował się też Kościół – że przez tę władzę i rząd jest wykorzystywany i oszukiwany – ripostował Marek Sawicki.

Jan Grabiec z PO wyraził zdziwienie, że Kościół występuje tylko w obronie księży. – Pamiętam czasy, kiedy w ramach katolickiej nauki społecznej stać było Episkopat na oświadczenia w sprawie ludzi, którzy pracują. A dzisiaj chcą obniżyć podatki dla księży, a wszystkim innym zostawić tę podwyżkę, którą proponuje PiS – mówił. – 80-90 proc. podatników skorzysta albo nie straci na Polskim ładzie. 14 mld złotych mniej, 25 proc. z podatku dochodowego mniej – i co, to jest podwyżka czy obniżka? – pytał Bartosz Kownacki.

Śmiszek: Kościół w Polsce jest bogaty, pazerny, chciwy i pełen grzechów

Według Krzysztofa Śmiszka krytyka Polskiego ładu przez Kościół to dla PiS spory problem. – Myślę, że po tym liście Polski Ład zawisł na włosku. Opozycja może stawać na rzęsach i mówić że Polski ład to nowy bezład i że to wiele niekorzystnych rozwiązań dla samorządów, no ale jak tupnął nogą Kościół i abp. Gądecki, no to myślę, że projekt jest zagrożony – tłumaczył.

– Kościół się uaktywnia na pewne rozwiązania. Bo Kościół w Polsce jest bogaty, pazerny, chciwy i pełen grzechów i powinien się wyspowiadać z tych grzechów, a nie publicznie się ośmieszać, mówiąc, że Polski Ład spowoduje to, że Polscy duchowni będą mieć miej pieniędzy – podsumował.

Polski ład. Kościół krytykuje Morawieckiego - dlaczego?

Z informacji „Pulsu Biznesu” wynika, że kościół katolicki jest niezadowolony z pomysłów zaproponowanych w Polskim ładzie. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wystosował list do Mateusza Morawieckiego, w którym tłumaczy, dlaczego rządowe propozycje nie zyskały aprobaty hierarchów.

Jak się okazuje, wejście w życie Polskiego ładu oznacza podwyżki podatków nie tylko dla przedsiębiorców, ale również i księży. Dlaczego? Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku to wzrost płaconego podatku o 7,75 proc. W piśmie do premiera pojawiła się opinia prof. KUL ks. Piotra Stanisza, który przekonuje, że proponowana zmiana spowoduje, że obciążenia duchownych opłacających podatek zryczałtowany wyraźnie wzrosną.

Duchowny wpadł na pomysł, jak rozwiązać tą sytuację. Ksiądz chciałby, aby wyższe składki zdrowotne księży finansować częściowo z Funduszu Kościelnego.

Czytaj też:

Samorządy boją się zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Dlaczego?