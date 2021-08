Frasyniuk porównał działania żołnierzy do „watahy psów”. Błaszczak zapowiada kroki prawne

Władysław Frasyniuk na antenie TVN24 komentując chaos w Usnarzu krytycznie ocenił sytuację, w której „jednego dnia widzimy obrazy samolotów przewożących uchodźców z Afganistanu, które lądują w Polsce, a w tym samym czasie na polsko-białoruskiej granicy dzielna polska armia wygrywa bitwę z 40 biednymi uchodźcami, którzy uciekają do wolności”. – Mateusz Morawiecki powinien zwołać dużą konferencję UE, która musi się zastanowić nad poważnym problemem uchodźców, co widać już na granicach Grecji i Turcji – dodał.



Pytany o działania funkcjonariuszy Straży Granicznej w Usnarzu, były opozycjonista powiedział, że „to słabość powoduje agresję”. – To jest pewnego rodzaju demonstracja. Tłum tchórzy jest potwornie niebezpieczny. Patrzę z niepokojem na to chamstwo, agresję, prostactwo. Słowo „żołnierz” w przypadku tych osób jest upokarzające – stwierdził.

– To jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Tak nie postępuje żołnierz, to są śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania, ci żołnierze nie służą Polsce, tylko plują na te wszystkie wartości, o które walczyli ich rodzice czy dziadkowie – podsumował.

twitter

Mariusz Błaszczak zapowiada kroki prawne

Słowa byłego opozycjonisty wywołały falę oburzenia. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy ze strony polityków i dziennikarzy. „Szkoda słów i komentarzy na prostacką wypowiedź jednego z najważniejszych autorytetów TVN24” – ocenił minister obrony narodowej.

Mariusz Błaszczak podkreślił, że takie zachowania trzeba konsekwentnie zwalczać, dlatego skieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego.

twitterCzytaj też:

Chaos na granicy polsko-białoruskiej. MSZ deklaruje pomoc dla migrantów