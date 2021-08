Tony Blair o wycofaniu wojsk USA z Afganistanu: To błąd napędzany kretyńskim hasłem

Tony Blair był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1997 do 2007. W czasie swojej kadencji podjął decyzje o udziale brytyjskich wojsk w operacji militarnej w Afganistanie, przeprowadzonej przez wojska amerykańskie po zamachu na WTC 11 września 2001 roku.

Teraz były brytyjski premier na swojej stronie internetowej ostro skrytykował wycofanie się amerykańskich wojsk z Afganistanu. Nawiązał przy tym do użytego przez prezydenta Joe Bidena w czasie kampanii wyborczej hasła „zakończenia nieustających wojen”.

Tony Blair o wycofaniu wojsk USA: Nie musieliśmy tego robić

„Nie musieliśmy tego robić. Zdecydowaliśmy się na to. Zrobiliśmy to, będąc posłuszni kretyńskiemu sloganowi politycznemu o zakończeniu »nieustających wojen«, tak jakby nasze zaangażowanie w 2021 r. było w jakikolwiek sposób porównywalne z naszym zaangażowaniem 20 czy nawet 10 lat temu, i w okolicznościach, w których liczba oddziałów spadła do minimum, a żaden sojuszniczy żołnierz nie stracił życia w walce przez 18 miesięcy” - napisał Blair.

Były brytyjski premier uważa, że Wielka Brytania ma „moralny obowiązek” pozostania w Afganistanie, dopóki „wszyscy ci, którzy muszą być ewakuowani, nie zostaną ewakuowani”. „ Musimy ewakuować i dać schronienie tym, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni – tym Afgańczykom, którzy nam pomogli i stali przy nas i mają prawo żądać, abyśmy stali przy nich ” – napisał.

