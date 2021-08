Paweł Kukiz zapowiada pozew przeciwko Radosławowi Sikorskiemu. Chodzi o nazwanie polityka „szmatą”

Przypomnijmy, że niemal dwa tygodnie temu w nadzwyczajnym wydaniu programu „Kropka nad i” w TVN24 pojawił się europoseł KO Radosław Sikorski, który na gorąco komentował wydarzenia z Sejmu. W Sejmie doszło bowiem do zaskakującej sytuacji. Po rozpadzie Zjednoczonej Prawicy, opozycja wygrała głosowanie z PiS, co skutkowało nagłym ogłoszeniem przerwy przez marszałek Witek. Gdy marszałek wróciła, oznajmiła, że zarządza reasumpcję przegranego głosowania. Mimo oburzenia opozycji, ponowne głosowanie się odbyło i wynik ostatecznie był na korzyść PiS. W przerwie partia Kaczyńskiego zdobyła dodatkowe głosy, których przy przegranym głosowaniu nie miała. Pomocną dłoń do PiS wyciągnęło trzech polityków Kukiz'15 z Pawłem Kukizem na czele. Później, dzięki tym samym głosom, Sejm uchwalił także kontrowersyjną nowelizację nazywaną „lex TVN”.

Postawa Kukiza i dwóch jego posłów (wyłamał się jedynie poseł Stanisław Tyszka) spotkała się z ogromną krytyką. Pytany o komentarz do sprawy na antenie TVN24 Radosław Sikorski powiedział bez ogródek: Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą. Monika Olejnik była wyraźnie zdziwiona słowami Sikorskiego, ponieważ chwilę odczekała, zanim zabrała głos. Skonsternowana prowadząca nie odniosła się do słów europosła i zaczęła zadawać kolejne pytanie.

Paweł Kukiz zapowiada pozew przeciwko Radosławowi Sikorskiemu

Jak powiedział w rozmowie z PAP Paweł Kukiz, planuje on złożenie pozwu przeciwko europosłowi Sikorskiemu. Ma w nim oskarżyć Sikorskiego o naruszenie dóbr osobistych i szerzenie nieprawdy. W sieci zamieścił także komentarz do innego zdarzenia, które miało miejsce na antenie TVN24 i które, zdaniem polityka, ma również odniesienie do jego sytuacji.

Stacja wyraziła bowiem ubolewanie, że podczas audycji z udziałem Władysława Frasyniuka padły obraźliwe słowa na temat żołnierzy, a osoba prowadząca program nie zareagowała. „Tak... A mnie za wasze”ubolewanie„ po pomyjach z ust Sikorskiego ma wystarczyć”osłupienie wyraźnie widoczne na twarzy„ redaktor prowadzącej?” – napisał na Twitterze rozgoryczony całą sprawą Kukiz.

