Mariusz Kamiński oburzony wpisem dziennikarza TOK FM. Zapowiada zawiadomienie prokuratury

Przypomnijmy, że w Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej przebywają migranci, którzy zostali zwiezieni na Białoruś jako hybrydowa broń reżimu Łukaszenki. Migrantów nie przyjmuje z powrotem Białoruś, nie chce ich również przyjąć Polska. Jak wynika z najnowszych informacji, część migrantów wróciła w głąb kraju, przy granicy zostało już tylko ok. 10 osób.

Do migrantów nie dopuszczano lekarzy, prawników i dziennikarzy. W celu ochrony naszej granicy postawiono ponad 100 kilometrów zasieków z drutu kolczastego. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik oraz szef MON Mariusz Błaszczak przekazali, że wkrótce ma powstać kolejne 50 kilometrów. Minister Błaszczak zapowiedział również, że na tym terenie powstanie płot graniczny.

Mariusz Kamiński zapowiada zawiadomienie prokuratury w sprawie wpisu dziennikarza TOK FM

„Nie potrafię tego nazwać inaczej, strażnicy graniczni, którzy zabraniają dostarczyć wody i dopuścić lekarzy do uchodźców mogą sobie przyczepić naszywki SS. Tamci też wykonywali rozkazy. A jak wam każą strzelać do uchodźców też wykonacie rozkaz?” – napisał na Twitterze dziennikarz TOK FM Piotr Maślak.

Do jego wpisu odniósł się szef MSWiA Mariusz Kamiński. „Nigdy nie będzie mojej zgody na szarganie dobrego imienia Straży Granicznej. Porównywanie formacji chroniącej granice Polski do zbrodniczej SS to podłość. Złożę zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Zapewniam Funkcjonariuszy SG, macie moje pełne wsparcie!” – napisał.

twitter

„Szanowny Panie Ministrze, nie pisałem nigdy i nigdzie o całej Straży Granicznej a jedynie o tych strażnikach, którzy dopuszczają się tortur i na czyjś rozkaz łamią konwencję genewską” – skomentował sprawę dziennikarz.

