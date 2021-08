Szef MSWiA: Zatrzymano 45 osób, które pomagały przy przerzucie nielegalnych imigrantów do Polski

Szef MSWiA przyznał, że obecnie aktywizują się zorganizowane grupy przestępcze, które uczestniczą w przerzucie nielegalnych imigrantów. - Nasza Straż Graniczna w ostatnich tygodniach zatrzymała 45 osób, obcokrajowców, którzy brali udział i pomagali przy nielegalnym przekraczaniu granicy bądź też organizowali ten przerzut. W 11 przypadkach sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec tych osób - przekazał. Mariusz Kamiński dodał, że są to osoby z całego świata, głównie z republik postsowieckich.

Minister spraw wewnętrznych odniósł się także do sytuacji w Usnarzu. W jego opinii jest to prowokacja oraz odwet i zemsta polityczna Aleksandra Łukaszenki za wsparcie Polski dla białoruskiej opozycji. - Ci oraliści domorośli, którzy tak łatwo wydają jakieś osądy moralne, tak łatwo im to przychodzi, niech pamiętają, jaka jest przyczyna tego co się dzieje w tej chwili na naszej granicy z Białorusią, a tą przyczyną jest wsparcie dla demokratycznych procesów, na jakiej Białorusi udziela nasz rząd.