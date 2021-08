Ogórek i Jakimowicz kpią z posła KO. Opowiedzieli mem z Kaczyńskim, aktor pokazał przeróbkę ze sobą

Kolejny dzień w programie „W Kontrze” na antenie TVP Info głównym tematem była trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Prowadzący Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz odnieśli się do oświadczenia Komisji Europejskiej, która zadeklarowała wsparcie dla polskich władz w tej sytuacji.

– Najlepsze jest to, że ten temat nie zaistniał wczoraj w telewizji komercyjnej. Uwierający wątek – mówiła Ogórek.

– Ewidentnie panowie z PO i z opozycji są w kropce. Bo jak to teraz? Komisja Europejska w zasadzie potwierdza słuszność działań naszego rządu, pana Morawieckiego. To jak to zrobić, żeby się nie ośmieszyć po raz kolejny – odparł Jakimowicz. – Mają problem – skwitowała prowadząca.

„Młody, zrób tam na granicy kryzys”

– Wszystko to, co się dzieje, zaczyna być przez komentatorów opisywane, że znów Jarosław Kaczyński dokonał jakimś cudem majstersztyku – kontynuowała temat Ogórek. – Bo to on? To on stoi za tym wszystkim? To on spowodował ten kryzys na granicy? – pytał kpiąco Jakimowicz.

– Tak, jak w tym memie z Radosławem Foglem – stwierdziła prowadząca, nawiązując do popularnej serii memów z Jarosławem Kaczyńskim i Radosławem Foglem przed komputerem.

– Aaa, i tam siedzieli przy tym komputerze i mówi: młody, zrób tam na granicy kryzys – podchwycił temat Jakimowicz. – Tak, wyślij Sterczewskiego na granicę – wtrąciła Ogórek. – Wyślij Jachirę i jeszcze kilku jakichś tam pajacyków, niech sobie poskaczą – dodał aktor. – I znów PiS 41 procent – skwitowała Ogórek.

Jakimowicz o Sterczewskim: Pasikonik latał po łące

Prowadzący kpili też z posła KO Franciszka Sterczewskiego, który próbował przebiec przez kordon straży granicznej, żeby dostarczyć zapasy migrantom. Po tym jak nagranie jego biegu obiegło media społecznościowe, wylała się na niego lawina krytyki.

– Zobacz, żeby tak było troszeczkę na wesoło, Pasikonik latał po łące niedaleko granicy białoruskiej – zapowiedział nagranie Jakimowicz. – Żeby to był pasikonik… – dodała Ogórek.

– Ojej, przewrócił się – komentował Jakimowicz. – A ta torba z tego dużego sklepu, to jest taki oblig, element obowiązkowy? – pytała Ogórek.

Prowadzący stwierdził wtedy, że takie torby najczęściej noszą stylistki i influencerki zajmujące się moda.

– Ale ty chcesz powiedzieć, że Franek Sterczewski Jachirę ubiera? – pytała Ogórek, nawiązując do innej posłanki KO, która również była na miejscu. – Nie wiem, nie wiem, ale latał jak pasikonik – uciął jej kolega.

TVP Info pokazuje posła KO w przeróbce filmu z Jakimowiczem

– Ja byłbym najbogatszym człowiekiem świata, jakbym odbierał tantiemy za przeróbki scen, w których zagrałem. Nie wiem, śmieją się w dwóch, w pięciu, w dziesięciu filmach – mówił Jakimowicz, zapowiadając kolejny materiał wyśmiewający bieg Sterczewskiego. – Powinienem takie tantiemy dostać za scenę, wiesz „jak mnie złapią, to nie twoja ręka”, a teraz proszę, tutaj kolejna – dodał.

– Jarosław, to ja ci ciastko jutro przyniosę. Co ty na to? – pocieszała go koleżanka. – Aspirynę chyba bardziej potrzebuję – odparł. – Aspirynę… bo teraz Jarosław chory – tłumaczyła Ogórek.

Ale Jakimowicz wrócił do poprzedniego tematu. – Dostałem, nie wiem, chyba od 30 znajomych tę przeróbkę. Zabawne – mówił po emisji poniższego filmu. – I byłbyś 30 razy do przodu – odparła Ogórek.

Uwaga, w nagraniu pojawia się wulgarny język.

