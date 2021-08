Komisarz praw człowieka Rady Europy wzywa Polskę do działania ws. migrantów

List komisarz został opublikowany 25 sierpnia. Mijatović podkreśliła w nim, że zdaje sobie sprawę, że to władze Białorusi odpowiadają za sytuację osób pozostawionych przy granicy, niemniej apeluje do Polski o udzielenie im pomocy. „Rozumiem, że ta sytuacja to rezultat prób Białorusi, by zachęcić ludzi do przekraczania granic, poprzez zostawianie ich w trudnej sytuacji i tworzenie wyzwania dla kraju przyjmującego, i stanowczo potępiam takie działania” – oświadczyła Mijatović. „Polska nie może jednak pozwolić, by niewinni bezbronni ludzie padali ofiarami takiego postępowania” – zaznaczyła.

Apel o udostępnienie pomocy międzynarodowej

Jak podkreśliła, państwo, które jest członkiem Rady Europy, nie może odpychać ludzi, odmawiać im dostępu do sprawiedliwych procedur azylowych „czy po prostu zostawiać ich w sytuacji zagrożenia humanitarnego”. Wskazała przy tym, że Polska musi wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych międzynarodowych aktów.

Mijatović przywołała też stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, który wezwał Polskę do znalezienia takiego rozwiązania, by możliwa była ochrona praw człowieka w przypadku osób porzuconych na granicy. UNHCR apelował też do władz Polski, aby umożliwiły migrantom ubieganie się o ochronę międzynarodową.

