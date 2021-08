Hołownia do Sterczewskiego: Jestem dumny, że cię znam

Od kilkunastu dni w pobliżu polsko-białoruskiej granicy w Usnarzu Górnym przebywa grupa migrantów. Władze Polski twierdzą, że osoby te znajdują się na terenie Białorusi. Reżim Łukaszenki odrzucił propozycję wjazdu konwoju humanitarnego z naszego kraju, w którym znajdowały się artykuły pomocowe dla koczujących w lesie obcokrajowców.

Na miejsce przyjeżdżają przedstawiciele licznych mediów, a także politycy opozycji. Do mediów trafiło nagranie, na którym zarejestrowano bieg posła KO wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej. Franciszek Sterczewski z torbą usiłował przedrzeć się do znajdujących się po białoruskiej stronie osób. Chwilę kluczył między strażnikami, aż w końcu upadł na ziemię. Zachowanie polityka wywołało falę krytyki.

Usnarz. Hołownia komentuje zachowanie Sterczewskiego

Zamieszanie na granicy polsko-białoruskiej skomentował były kandydat na prezydenta. – Z kim wy walczycie dzisiaj. Ze starszymi ludźmi, którzy mają niewydolność nerek i za chwilę umrą? Z kogo wy się śmiejecie? Z Franka Sterczewskiego, mędrcy wielcy, którzy dzisiaj na Twitterze się popisują, który wczoraj próbował zrobić ludzką rzecz, dostarczyć tym ludziom jedzenie, picie, lekarstwa, zachować się tak jak powinien zachować się każdy człowiek, a na co dzisiaj Rzeczpospolitej nie stać. Z niego się śmiejecie? Że robi to, co powinien zrobić każdy człowiek. Wobec człowieka, którym dzisiaj są ci Irakijczycy czy Afgańczycy, a jutro nie daj Boże może być każdy z nas, a wczoraj był mój ojciec, który siedział za drutami w RFN w obozie dla azylantów i wiele jeszcze waszych krewnych i znajomych przeszło ten sam los – powiedział Szymon Hołownia w nagraniu, które opublikował na swoim profilu na Twitterze.

twitter

– Dzisiaj jak słucham tych wszystkich, którzy pomstują na Franka Sterczewskiego, to proponuję, żeby się przejrzeli w lustrze. Franek jestem dumny, że cię znam i bardzo dobrze zrobiłeś i każdy porządny człowiek na twoim miejscu powinien zrobić dokładnie to samo – ocenił założyciel ruchu Polska 2050.

