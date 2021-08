Biedroń krytykuje polski rząd. „Jest pożytecznym idiotą Łukaszenki”

22 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym zadeklarowano gotowość do udzielenia pomocy rzeczowej migrantom, którzy od kilkunastu dni koczują w ciężkich warunkach na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu. Na jego wpuszczenie nie zgodziła się strona białoruska.

– Nie tylko naiwnością było liczenie, że Białoruś wpuści konwój z pomocą humanitarną, ale też bezrozumnością kompletną, to pokazuje upadek całkowity polskiej dyplomacji. Łukaszenka od wielu miesięcy już nie wpuszcza żadnej pomocy humanitarnej, jest to fakt powszechnie znany – stwierdził w rozmowie z TVN24 Robert Biedroń. – Polska próbowała wysłać fałszywy kontyngent humanitarny, wykorzystując do tego logo Czerwonego Krzyża, to jest tym bardziej gorszące, bo tym bardziej świadczy o tej cynicznej grze, która no jest grą ludzkim życiem – dodał.

Biedroń: Polski rząd jest pełen wartości chrześcijańskich

Zdaniem eurodeputowanego osoby, które koczują w Usnarzu są na granicy i zgodnie z konwencją genewską mają prawo żądać w Polsce przyjęcia ich wniosków azylowych. – Polski rząd jest pełen wartości chrześcijańskich, ma usta pełne frazesów o tych wartościach katolickich. Ja nie widzę niestety, żeby to premier Morawiecki albo arcybiskup Jędraszewski czy ojciec Rydzyk nieśli pomoc tym biedakom na granicy. Tam jest garstka parlamentarzystów, działaczy organizacji pozarządowych i to oni spełniają to miłosierdzie boże, ten obowiązek każdego chrześcijanina, niesienia pomocy głodnym i otulenia zziębniętych i to jest najbardziej gorszące – ocenił polityk Lewicy.

Mur na granicy z Białorusią. Robert Biedroń komentuje

Robert Biedroń skomentował także inicjatywę rządu, aby zbudować ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej. – Ten płot na granicy to jest symbol zwycięstwa zła nad dobrem i to jest chyba najbardziej poruszające w tym wszystkim, bo o to chodziło Łukaszence i Putinowi – stwierdził polityk.

– Ta wojna hybrydowa prowadzona przez Putina, który wykorzystuje biedną Białoruś i despotycznego Łukaszenkę dzisiaj niestety zbiera swoje żniwa. Polski rząd, muszę to powiedzieć z przykrością, jest pożytecznym idiotą Łukaszenki, który gra na destabilizację Unii Europejskiej i na to wszystko, co ma sprawić, że będziemy się bali tych biednych ludzi – podsumował.

