Sonik negatywnie ocenia kolegów z partii. „Harcownicy, którzy często mylą role”

Do Usnarza pojechali m.in. posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński, a także Klaudia Jachira i Urszula Zielińska oraz wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. Głośno stało się o wizycie na granicy parlamentarzysty KO Franciszka Sterczewskiego. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak polityk próbował przedrzeć się przez kordon funkcjonariuszy Straży Granicznej, aby dostarczyć migrantom wodę.

Sonik krytykuje posłów PO

Zachowanie klubowych kolegów negatywnie ocenił Bogusław Sonik. – Nie ma co ukrywać, że jesteśmy w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej bardzo podzieleni w tej sprawie. Zresztą ze względu na okres wakacyjny w ogóle nie było posiedzenia klubu – przyznał polityk. Poseł dodał, że kierownictwo klubu wystosowało prośbę, by przed każdym wystąpieniem publicznym w sprawie kryzysu migracyjnego konsultować się z biurem prasowym, jednak nie wszyscy się do tego stosują.

– Mamy tych kilku harcowników, którzy często mylą role, czy też ogóle mylą politykę z happeningiem lub teatrem i uparcie te sfery ze sobą przeplatają. Taka postawa przynosi im medialny rozgłos ale też sprawia, że wielu Polaków zaczyna politykę traktować jak szopkę – ocenił Bogusław Sonik.

Zdaniem parlamentarzysty część jego klubowych kolegów w sprawie sytuacji w Usnarzu nie bierze pod uwagę szerokiego kontekstu politycznego oraz geopolitycznego. – Do Usnarza Górnego wielu polityków opozycji pojechało, aby się tam lansować. Każdy z nich uznał, że powinien się pokazać na tle imigrantów i bezmyślnie nawymyślać Straży Granicznej – ocenił.

