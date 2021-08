Belka wbił szpilę prezydentowi Dudzie. „Walka z ubóstwem intelektualnym bywa trudna”

Andrzej Duda – podobnie jak Mateusz Morawiecki – podkreślił na antenie TVP, że najważniejszym obowiązkiem polskich władz jest pilnowanie granicy Polski, która jest także granicą UE. Mówiąc o sytuacji w Usnarzu prezydent stwierdził, że jest to „akcja o charakterze hybrydowym realizowana przez władze białoruskie”.

– Ci ludzie są przez nich wykorzystywani. Są z premedytacją wysyłani na nasze granice, by zakłócić funkcjonowanie naszych krajów i podminować naszą pozycję w ramach Unii Europejskiej. Brutalne wykorzystanie tych ludzi przez władze białoruskie woła o pomstę do nieba – komentował.

Andrzej Duda o migrantach w Usnarzu

W dalszej części swojej wypowiedzi prezydent stwierdził, że migranci, którzy przebywają na polsko-białoruskiej granicy nie są biednymi osobami, ponieważ przylecieli do Mińska samolotami. – To jest akcja hybrydowa o charakterze politycznym i pewien rodzaj agresji. Nie możemy się na taką agresję zgodzić. Gdybyśmy puścili i zgodzili się na to, by ci migranci przeszli na naszą stronę granic, to mielibyśmy zaraz jeszcze większe grupy – podsumował Andrzej Duda.

Merek Belka krytykuje Andrzeja Dudę

Słowa prezydenta o tym, że migranci koczujący w Usnarzu nie są biednymi osobami, oburzyły Marka Belkę. „Kolejny raz widać, że walka z ubóstwem intelektualnym bywa trudniejsza od tej z materialnym” – stwierdził europoseł.

twitterCzytaj też:

Biedroń krytykuje polski rząd. „Jest pożytecznym idiotą Łukaszenki”