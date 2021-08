Kukiz śmieje się ze Sterczewskiego. Komentatorzy nie mają dla niego litości, post znika z sieci

Choć wpisu Pawła Kukiza nie znajdziemy już na jego koncie, w sieci nic nie ginie i czujni internauci szybko zrobili zrzuty ekranów. Paweł Kukiz zamieścił bowiem mem, który miał być nawiązaniem do biegu posła Franciszka Sterczewskiego wzdłuż polsko-białoruskiej granicy, gdzie koczuje grupa migrantów. Poseł Sterczewski miał ze sobą torbę z darami dla osób, które od wielu dni przebywają w Usnarzu Górnym i nie mogą ani wrócić na Białoruś, ani przedostać się przez polską granicę.

Paweł Kukiz krytykowany

Na memie, który na Twitterze zamieścił Kukiz widać Strusia Pędziwiatra (bohatera bajki), który zamiast swojej głowy ma głowę posła Sterczewskiego. Post wywołał jednak spore oburzenie i zniknął z konta polityka. W sieci dalej jednak możemy zobaczyć zrzuty ekranu z wpisem Kukiza. Do sprawy odnoszą się internauci, którzy w dość wulgarnych słowach krytykują postawę posła Kukiz'15. Dziennikarz Tomasz Golonko, zamieszczając wspomniany zrzut, także skomentował sprawę. „Cały Paweł Kukiz. Jeszcze 5 dni temu płakał, że jest wyśmiewany i stał się ofiarą hejtu. Paweł Kukiz dziś..”. – napisał.

Wpis dziennikarza to nawiązanie do słów Kukiza, który kilka dni temu oburzał się, że wylała się na niego fala hejtu po reasumpcji sejmowego głosowania. Wówczas wielu komentatorów nie tylko krytykowało postawę Kukiza, ale i używało wulgaryzmów, by go opisać. Największe zamieszanie wywołały słowa europosła KO Radosława Sikorskiego, który w programie TVN24 nazwał Kukiza „sprzedajną szmatą”. Kukiz zapowiedział kroki prawne wobec europosła Koalicji.

